Olienykova on WTA, Russian and Belarusian Professionals, and the War in Ukraine

Olienykova discusses her experiences during the war in Ukraine, the support for the Russian and Belarusian professional tennis players, and her views on the International Olympic Committee's decision to allow Russian athletes to compete under their flag.

Im Januar sagte sie, dass sie zu Hause in Kiew keinen Strom und kein Wasser habe und ihre Wände wackelten, wenn nebenan eine Drohne einschlug.

Wie ist die Situation heute? OLIEKSANDRA OLIYNYKOVA (25): In Sachen Strom ist es etwas besser, aber es war ein sehr harter Winter. Doch die Raketenangriffe gehen weiter. Allein am 14.

Mai haben die Russen so viele Menschen getötet bei dem Angriff auf einen Wohnblock. Luftalarm, das Heulen der Sirenen, der Knall bei Explosionen, das alles bekomme ich mit, wenn ich da bin. Sie haben in den vergangenen Monaten russische uns belarussische Profis wie Khachanov, Korneeva, Sabalenka oder Kudermetova namentlich als Unterstützer des Krieges und der Herrscher Putin und Lukaschenko benannt. Eine Menge Tennisspieler unterstützen das.

Ich kenne tatsächlich keinen einzigen russischen, belarussischen oder ex-russischen Profi, der klar sagt: „Ich verurteile die russische Aggression. Ich verurteile die Taten von Vladimir Putin und Alexander Lukaschenko. Ich verurteile die Kriegsverbrechen. Ich unterstütze die Ukraine.

“ Das habe ich nie von einer Person aus Russland oder Belarus gehört. Dazu kommt: Sie setzen aktiv Zeichen für ihre Regime, wie Aryna Sabalenka, Polina Kudermetova, Anastasia Gazanova. Das ist eine lange Liste. Es ist schwer, alle aufzuzählen.

Das kann man aber ganz einfach googeln. Die Frauentennis-Organisation WTA wollte Sie dafür bestrafen, dass Sie namentlich Kolleginnen angegangen sind. Ja, ich bekam Probleme wegen meiner Ansichten. Wenn die WTA eine Wohlfühloase will, ist das nicht möglich, wenn man die Augen verschließt vor dem Fakt, dass der Krieg unterstützt wird.

Ich verstehe, dass das für die WTA nicht komfortabel ist. Aber wir müssen einen Weg finden, darüber reden zu können. Das versuche ich derzeit. Die Tatsachen kann man nicht ignorieren.

Foto: AP Photo/Thibault CamusJa, ich musste mehrere tausend Dollar zahlen. Von 50.000 oder 60.000 war anfangs die Rede, aber so viel war es dann nicht. Aber schon beträchtlich. Ich erwarte von der WTA, dass sie ihre Kommunikation mit einigen Spielerinnen ändert und verlangt, dass sie ihre Aktionen klar verurteilen.

Die WTA ist eine Plattform, die auch ihnen Aufmerksamkeit gibt. Diese Mädels sind berühmt, haben Fans in Russland, und die haben sie aufgrund der Möglichkeiten, die ihnen die WTA bietet. Die WTA muss verstehen, dass sie was tun muss und keine Chance bieten darf, den Krieg zu promoten. Sie kommen her, erhalten Aufmerksamkeit, nutzen ihre Popularität, um den Krieg zu normalisieren mittels der öffentlichen Unterstützung und der sozialen Netzwerke für Leute in Russland.

Die WTA darf nicht akzeptieren, dass ihre Plattform dafür genutzt wird. Das Internationale Olympische Komitee erlaubt seit kurzem, dass russische Sportler wieder unter ihrer Flagge und mit ihrer Hymne antreten dürfen. Was halten Sie davon? Das ist fürchterlich!

Die Welt sollte nicht vergessen, welche Verbrechen gegenwärtig unter dieser Flagge verübt werden. Sie kommen in unsere Städte, töten dort Menschen und hissen dann an dieser Stelle ihre Fahne. Sie foltern Kriegsgefangene, während sie dabei die russische Nationalhymne abspielen. Das sind Zeichen eines Angriffskriegs eines autokratischen Staates, der aggressiv gegenüber der Ukraine ist und tatsächlich auch gegenüber ganz Europa.

Ihre Propaganda sagt klar: Nachdem die Ukraine zerstört ist, wollen sie Polen, Estland, Lettland und Litauen angreifen. Das sollten wir nicht ignorieren, das ist grausam. Und natürlich sind Flagge und Hymne für die Ukrainer verbunden mit vielen Qualen. Sie sollten überall verbannt sein.

Dass sie wieder erlaubt sind, ist fürchterlich. Das sind keine nationalen Symbole, das sind Symbole des Terrors. Seit Kriegsausbruch geben Ukrainer Russen nach dem Match nicht mehr die Hand. Die Ausnahme ist Daria Kasatkina, seit sie Australierin ist.

Warum wird den anderen Profis, die die russische Nationalität ablegten, der Handschlag weiter verweigert? Sehr interessante Frage! Für mich ist das Prinzip, die Aggression zu verurteilen. Die Person muss sagen: „Ich verurteile die russische Aggression.

“ Es geht nicht um: „Ich bin gegen den Krieg. “ Das kann alles bedeuten. Das kann heißen: Lass uns die Ukraine liquidieren, dann hört der Krieg auf. Für mich hieße das, ich hätte meine Heimat verloren, die Menschen, die ich liebe und ich könnte nicht mehr in meinem Land leben.

Das ist kein Frieden und das ist nicht gerecht, das ist schrecklich. Aber dann würden natürlich keine Bomben mehr fallen, das klingt sehr komfortabel. Wenn du sagst, du bist gegen den Krieg, benennst aber nicht den Aggressor, ist das nicht dasselbe, was es für Briten, Deutsche oder Franzosen bedeutet. Denn in demokratischen Ländern heißt, gegen Krieg zu sein, internationales Recht zu respektieren.

Aber die Leute in Russland sind nicht ehrlich, mit dem, was sie sage





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