Olise sorgt für Empörung bei brasilianischen Fans

Der Franzose Olise hat in einem Interview keine aktuellen brasilianischen Fußballspieler genannt und damit einen Shitstorm ausgelöst. Die brasilianischen Fans erinnern ihn nun an die großen Namen des brasilianischen Fußballs.

Der Franzose Olise hat in den sozialen Netzwerken für mächtig Wirbel gesorgt. In einem Interview wurde er nach aktuellen Topspielern aus verschiedenen Ländern gefragt. Als es um Brasilien ging, zögerte er und erklärte, ihm falle spontan kein brasilianischer Spieler der Gegenwart ein.

Diese Aussage hat bei brasilianischen Fans für Empörung gesorgt. Sie haben das Instagram-Profil des Bayern-Stars mit Kommentaren, Memes und GIFs geflutet. Unter Olises jüngstem Post sammeln sich inzwischen tausende Reaktionen, in denen viele User den Franzosen an die großen Namen des brasilianischen Fußballs erinnern. Besonders häufig tauchen GIFs von Neymar auf, sowie alte Szenen von Ronaldo, Ronaldinho oder Kaká.

Das ursprüngliche Video ist mittlerweile auf Instagram, TikTok und X nicht mehr über die offiziellen Kanäle auffindbar. Sportlich dürfte Olise die Diskussion aktuell kaum bremsen. Der Offensiv-Star spielte beim FC Bayern eine herausragende Saison und wurde von der DFL zum 'Player of the Season' gewählt. Mit 15 Bundesliga-Toren und 19 Vorlagen war der Franzose einer der wichtigsten Bayern-Spieler auf dem Weg zur Meisterschaft.

Wettbewerbsübergreifend kam Olise sogar auf starke 22 Tore und 26 Assists in 51 Pflichtspielen. Am Wochenende gewann der französische Nationalspieler zudem seinen ersten DFB-Pokal mit Bayern





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