Olise-Wechsel zu Real Madrid? Deschamps äußert sich, Bayern bleibt hart

Michael Olise' Zukunft beim FC Bayern München ist Gegenstand heißer Spekulationen. Real Madrid plant einen Rekordtransfer von 150 Millionen Euro, doch die Bayern-Bosse betonen die Unverkäuflichkeit des Franzosen. Frankreichs Trainer Didier Deschamps kommentiert die Situation.

Der französische Superstar Michael Olise hat mit dem FC Bayern München eine herausragende Saison hingelegt. Mit 25 Toren und 18 Vorlagen in der Bundesliga und Champions League hat er sich ins Rampenlicht aller Top-Klubs gespielt.

Besonders ein Interesse von Real Madrid wird aktuell intensiv diskutiert. Real-Präsident Florentino Pérez hat im Zuge des Präsidentschaftswahlkampfs gegen Herausforderer Enrique Riquelme einen Rekordtransfer von 150 Millionen Euro angekündigt. Einen Namen nannte er nicht, doch laut dem englischen Telegraph soll es sich um Olise handeln. Die Spekulationen nehmen Fahrt auf, insbesondere da der neue Trainer der Königlichen, José Mourinho, als glühender Bewunderer des Franzosen gilt.

Didier Deschamps, Trainer der französischen Nationalmannschaft, äußerte sich nun gegenüber der spanischen Sportzeitung Marca zu einem möglichen Wechsel. Heute ist er jemand, der strahlt und zu den besten Spielern der Welt gehört. Die Medienpräsenz ist nicht wirklich sein Ding. Aber was zählt, ist das, was auf dem Platz passiert - abseits davon hat er sein eigenes Leben, aber er hat einen großartigen Aufstieg hingelegt, schwärmte Deschamps.

Dann fügte er hinzu: Er wird sehr genau wissen, ob er beim FC Bayern München bleibt oder ob er einen Tapetenwechsel braucht. Es gibt keine gute oder schlechte Wahl. Wenn ich in Kompanys oder dem Platz des Bayern-Präsidenten wäre, wäre es natürlich sehr, sehr gut, ihn im Team zu haben und ihn bei Bayern zu halten. Ich kann mir vorstellen, dass er auch Angebote von anderen Vereinen erhält.

Deschamps machte jedoch klar: Ich mache mir keine Sorgen, dass das, was er beim FC Bayern oder in der französischen Nationalmannschaft zeigt, nicht auch in anderen Vereinen reproduzieren kann. Aber wenn ich das sage, nützt es den Bayern nichts. Diese Aussagen lassen Interpretationsspielraum, doch eine klare Empfehlung für einen Bayern-Verbleib klingt anders. Auslöser für den erneuten Transfer-Wirbel um Olise ist die Präsidentschaftswahl bei Real Madrid.

Amtsinhaber Pérez kämpft gegen Herausforderer Riquelme - und beide überbieten sich im Transferpoker. Pérez versprach einen Rekordtransfer und grenzte ein: Ein junger Spieler, ein Galactico, 150 Millionen Euro, nicht von der Premier League. Es ist nicht Haaland, nicht Kane, nicht Olise, nicht Doku. Das Angebot gilt einem Spieler vom Kaliber eines Cristiano Ronaldo oder Kaká.

Trotz dieser Aussage spekuliert der Telegraph weiterhin auf Olise. In München herrscht jedoch Einigkeit: Olise ist nicht zu haben. Der Franzose besitzt einen Vertrag bis 2029, intern gilt er als einer der wichtigsten Bausteine für die kommenden Jahre und ist unverkäuflich. Diese Haltung wird durch Aussagen der Verantwortlichen untermauert.

Karl-Heinz Rummenigge betonte: Für einen Spieler wie Olise gibt es kein Preisschild, das uns zucken lassen würde. Ehrenpräsident Uli Hoeneß sagte am Rande des DFB-Pokalfinales gegen den VfB Stuttgart (3:0) Ende Mai in Richtung Madrid und Bald-Trainer Mourinho: Der kann fünf Augen auf Olise werfen, der kriegt ihn nicht. Er bleibt unverkäuflich. Ich werde ihn hoffentlich nicht treffen, weil die Reise aus Madrid hätte er sich sparen können.

Trotz der klaren Botschaft aus München werden die Gerüchte um einen Abgang nicht verstummen. Die Kombination aus Olises überragender Form, dem finanziellen Potenzial von Real Madrid und der Ankündigung eines weiteren Galactico-Transfers heizt die Spekulationen an. Sollte Olise tatsächlich wechseln, wäre dies einer der größten Transfers der Fußballgeschichte. Doch momentan spricht alles für einen Verbleib beim deutschen Rekordmeister, der den Spieler als zentrale Figur für die Zukunft betrachtet.

Olise selbst hat sich noch nicht öffentlich geäußert, doch sein Fokus liegt auf der kommenden Saison mit Bayern, wo er erneut zeigen will, warum er zu den besten Spielern der Welt zählt





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