Oliver Batista-Meier: Absteiger Münster sucht nach einem neuen Trainer und Ablöseklausel

Oliver Batista-Meier, ein Offensivspieler mit feiner Technik, kam zuletzt unter Neu-Trainer Alois Schwartz kaum noch zum Zug und will unbedingt weiter im deutschen Fußball-Unterhaus sein Können beweisen. Sein Vertrag bis 2028 in Münster, der auch für die 3. Liga gültig ist, beinhaltet jedoch eine Ablöseklausel, die rund 400.000 Euro beträgt. Die Frage ist, ob ein Verein bereit ist, für ihn so viel zu bezahlen, und ob Fortuna Düsseldorf interessiert sein könnte, da Trainer Alexander Ende dort an der Seitenlinie steht.

Das Saisonfinale steht am Sonntag in Elversberg (15:30 Uhr/live bei Sky) zwar noch bevor, doch im Hintergrund laufen bei Absteiger Münster bereits die Planungen und Gespräche für die kommende Drittliga-Spielzeit auf Hochtouren.

Einer, der die "Schwarz-Weiß-Grünen" am liebsten hinter sich lassen möchte, ist Oliver Batista-Meier (25). Der Offensivspieler, mit feiner Technik ausgestattet, kam zuletzt unter Neu-Trainer und "Feuerwehrmann" Alois Schwartz (59) kaum noch zum Zug.

Außerdem will er unbedingt weiter im deutschen Fußball-Unterhaus sein Können beweisen. Doch da gibt's ein Problem... Fakt ist: Seit Erfolglos-Coach Alexander Ende (46), dessen absoluter Wunschspieler er war, gefeuert wurde, fand sich Batista-Meier fast nur noch auf der Bank wieder. Zuletzt beim Heim-1:1 gegen Darmstadt blieb er erneut ohne Einsatzminute.

Preußens Offensivspieler Oliver Batista-Meier (l. ), hier im Duell mit Herthas Linus Gechter (r. ), erzielte in der laufenden Saison sechs Tore und bereitete vier weitere vorAber – der frühere Junioren- und U23-Spieler der Bayern hat in Münster vor dieser Saison einen Vertrag bis 2028 unterschrieben, der auch für die 3. Liga gültig ist.

BILD weiß allerdings von einer Klausel, wonach er für eine festgeschriebene Ablöse trotzdem früher raus kann. Nur ist die mit angeblich rund 400.000 Euro ziemlich knackig. Die Frage dürfte deshalb sein: Findet sich wirklich ein Verein, der bereit ist, für Batista-Meier derart tief in die Tasche zu greifen? Klar, der Verdacht liegt nahe, dass Fortuna Düsseldorf interessiert sein könnte.

Nicht zuletzt, weil dort inzwischen sein "Trainer-Vater" Ende an der Seitenlinie steht. Doch bevor der Wechsel zu den Rheinländern zu einem ernsthaften Thema werden kann, müssen die erst einmal selbst den Klassenerhalt schaffen. Hinzu kommt, dass Olli in den vergangenen Wochen nicht mehr allzu viel Eigenwerbung im "Adlertrikot" betreiben konnte. Sechs Tore und vier Assists sind zwar eine durchaus passable Quote.

Aber reicht die aus, um so viel Kohle für ihn zu bezahlen? Bei den Preußen wurde Trainer Alexander Ende im März nach erfolglosen Wochen gefeuert. In Düsseldorf versucht er nun, den Zweitliga-Abstieg der Fortuna zu verhindernEine schwierige Gemengelage. Einerseits macht's wenig Sinn, weiter mit ihm zu planen, wenn er keinen echten Bock mehr hat.

Preußen braucht für den Neuaufbau zwingend Spieler, die für den Club und seinen Weg brennen. Andererseits dürften die Sport-Bosse kaum gewillt und in der finanziellen Situation sein, "Olli" unter Wert abzugeben. Eine Lösung, die alle Beteiligten zufriedenstellen könnte, wäre womöglich eine Ausleihe. Die "Adlerträger" würden somit eine Zwischensumme kassieren und hätten zudem einen ihrer Top-Verdiener von der Gehaltsliste.

Wodurch gleichzeitig wiederum finanzielle Mittel für Neuzugänge locker gemacht würden. Während Batista-Meier versuchen könnte, bei einem anderen Zweitligisten Fuß zu fassen. Nach BILD-Informationen sollen bereits in den nächsten Tagen entsprechende Verhandlungen aufgenommen werden..





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