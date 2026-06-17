Oliver Batista‑Meier wechselt nach Paderborn - Abschied von Preußen Münster nach einer Saison im Abstieg

Der Offensivspieler Oliver Batista‑Meier verlässt nach einem Jahr bei Preußen Münster und unterschreibt bis 2029 beim SC Paderborn. Trotz Vertragslaufzeit bis 2027 und einer Ablösesumme von rund 400 000 Euro zieht es den Deutsch‑Brasilianer in die 2. Bundesliga. Der Abschied, die Kritik an Trainerwechsel und die Zukunftspläne werden beleuchtet.

Oliver Batista‑Meier , der technisch versierte Offensivspieler, der im Sommer mit großen Hoffnungen an die Hammer Straße wechselte, verlässt den 1. FC Preußen Münster bereits ein Jahr später.

In der vergangenen Saison erlebte der Klub eine bittere Abstiegserfahrung, die sowohl für das Team als auch für den Spieler alles andere als glücklicher Verlauf war. Trotz eines Vertrags, der ihn offiziell bis 2027 plus einer Option für ein weiteres Jahr an die "Schwarz‑Weiß‑Grünen" bindet, hat er sein langfristiges Engagement dort auslaufen lassen. Der Grund: ein sofortiger Sprung in die 2. Bundesliga.

Wie sein Teamkollege Jano ter Horst (23) wird Batista‑Meier voraussichtlich am kommenden Donnerstag bei dem ostwestfälischen Club SC Paderborn unterschreiben - und zwar bis 2029. In einem Telefoninterview mit der BILD bestätigte der gebürtige Pfälzer, dass von Anfang an klar war, dass er mit Preußen nicht in die 3. Liga absteigen wolle. Diese klare Ansage setzte er trotz der Hürden, die er zunächst überwinden musste, durch.

So war im Vorfeld der Verhandlungen zwischen den beiden Vereinen eine Ablösesumme von rund 400 000 Euro zu zahlen, um den Transfer zu ermöglichen. Der 24‑jährige Deutsch‑Brasilianer, der in den letzten Tagen mit seiner Frau Alisa und ihrer kleinen Tochter unter südlicher Sonne auf Ibiza Erholung gefunden hat, zeigte sich völlig überzeugt von seiner Entscheidung. Batista‑Meier, der sowohl als hängende Spitze als auch im Zehner‑Job einsetzbar ist, soll laut eigenen Angaben mehrere Angebote aus der 2. Liga erhalten haben.

Ein möglicher Rückkehrversuch zum ehemaligen Trainer Alexander Ende, der 2025 nach Münster kam und nach dem Abstieg nun beim Aufsteiger Fortuna Düsseldorf das Projekt leitet, blieb erfolglos. Endes Bemühungen, den Spieler zurückzuholen, scheiterten an der klaren Botschaft des Offensivstürmers: "Fortuna war in der 3. Liga ebenfalls kein Thema. Bei aller Wertschätzung für Alex Ende!

" Zielgerichtet blickt Batista‑Meier nun nach Paderborn, wo er seine kreativen Fähigkeiten unter neuer Führung unter Beweis stellen will. Rückblickend auf seine kurze, aber intensive Zeit in Münster lobte er die Stadt: "Die Stadt gefällt mir wirklich!

" Die Hinrunde empfand er noch als positiv und spaßig, während die Rückrunde von zahlreichen Fehlentscheidungen geprägt war. Besonders kritisierte er die Trennung von Trainer Alexander Ende, der seiner Meinung nach das Team bis zuletzt überzeugte. Das bittere 0:6‑Niederlage gegen Dresden sei zudem ein Tiefpunkt, das die Stimmung nachhaltig gedämpft habe.

Unter dem nachfolgenden "Feuerwehr‑Coach" Alois Schwartz, der vor allem auf eine defensive Spielweise setzte, fand Batista‑Meier kaum Einsatzmöglichkeiten und saß häufig auf der Bank, obwohl er mit sechs Toren und vier Vorlagen als Topscorer des Tabellenletzten agierte. Trotz des sog.

"Verbannten"‑Status stieg sein Marktwert zeitweise auf 1,8 Millionen Euro, aktuell liegt er bei etwa 1,5 Millionen Euro. Nun bleibt abzuwarten, ob er in Paderborn seine Potenziale voll entfalten kann. Auch abseits des Spielfelds gibt es Neuigkeiten bei Preußen Münster. Geschäftsführer für Marketing und Vertrieb Philipp Deipenbrock gibt im Podcast "Preußen Privat" Einblicke in die Arbeit hinter den Kulissen des ambitionierten Drittligisten.

Während der aktuelle Ballstillstand herrscht, arbeitet das Management mit Hochdruck an der Vorbereitung auf die kommende Drittliga‑Saison. Deipenbrock erläutert, welche Veränderungen der Abstieg mit sich brachte und warum die "Adlerträger" dennoch optimistisch in die Zukunft blicken. Der Podcast ist kostenlos abrufbar auf www.preussenprivat.de sowie auf gängigen Plattformen wie Spotify





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