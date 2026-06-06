Oliver Baumann spricht über seine WM-Degradierung und das Verhältnis zu Manuel Neuer

Der Hoffenheimer Torhüter Oliver Baumann äußert sich nach der Rückkehr von Manuel Neuer zur WM. Er spricht über anfängliche Enttäuschung, seine Entscheidung, dennoch mitzureisen, und die weiterhin gute Beziehung zu Bayern-Keeper Manuel Neuer.

Oliver Baumann , der 36-jährige Torwart der TSG Hoffenheim, äußert sich offen zu seiner Degradierung bei der anstehenden Weltmeisterschaft. Lange Zeit galt er als die unumstrittene Nummer Eins im deutschen Tor, bis Manuel Neuer von Bayern München nach seiner Verletzung zurückkehrte und von Bundestrainer Julian Nagelsmann wieder zum Stammkeeper für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko (11.

Juni bis 19. Juli) bestimmt wurde. Damit muss Baumann das Turnier voraussichtlich von der Bank aus verfolgen. Nach dem knappen 2:1-Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen die USA gab Baumann gegenüber RTL ehrlich zu: "Anfangs war es natürlich hart.

Das war nicht ganz cool von meinem Gefühl einfach her.

" Er stand - wie bereits eine Woche zuvor gegen Finnland - als Vertreter für den verletzten Neuer (Wadenverletzung) zwischen den Pfosten. Zur WM-Eröffnung soll jedoch wieder Neuer das Tor hüten. Trotz der Enttäuschung hat Baumann nach eigenen Angaben nie in Betracht gezogen, die Reise zur WM abzusagen.

"Aber mir war sofort klar, dass ich fürs Team da sein werde und mitgehe auch. Ich habe nicht einmal darüber nachgedacht, nicht herzukommen. Es ist für mich ja auch eine WM und ich möchte da dabei sein, möchte der Mannschaft helfen.

" Auf die Nachfrage des RTL-Reporters, ob er nichts geahnt habe, sagte Baumann: "Ich würde es dabei gerne belassen und nicht weiter reingehen. Die Situation ist wie sie ist und ich konzentriere mich auf mich und auf die Mannschaft und darum geht's. Wir haben jetzt hoffentlich einige Wochen vor uns und alles für den Erfolg wird getan.

" Hat die Rückkehr Neuers das Verhältnis zwischen den beiden Torhütern belastet? Baumann antwortete lachend: "Jetzt belass es doch dabei (lacht). Nein, unser Verhältnis ist nach wie vor gut - und wir werden beide alles für die Mannschaft und den Erfolg tun.

" Die beiden Torhüter verließen nach dem letzten WM-Test gegen die USA gemeinsam die Katakomben und unterhielten sich lange. In der Mixed Zone ergänzte Baumann: "Wir werden uns gut verstehen. Es ist alles sauber. Ich möchte auch nicht zu viel drauf rumreiten.

Wie vorhin erwähnt, es geht um den Fokus auf uns und auf die Mannschaft und auf den Erfolg. Mit Manu verstehe ich mich super. Wir haben nach dem Spiel auch kurz über ein, zwei Situationen gesprochen. Ganz normal, da ist alles gut.





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