Spieler und Bundestrainer Oliver Kahn sprechen über die Entscheidung, Torhüter Manuel Neuer zu verpflichten und Oliver Baumann als Ersatzmann einzustellen, "weil er weiterhin Verletzungsprobleme hat und viele Spiele verpasst hat. Sie diskutieren darüber, ob dies der richtige Schritt war und was das für den deutschen Fußball-Team bedeuten könnte.

Damit ist auch klar: Oliver Baumann (35) verliert seinen sicheren Stammplatz und muss sich mit der Rolle als Ersatzmann für den Bayern-Routinier abfinden. Hamann im Gespräch mit dem Portal „Casino Guru“ über Neuer: „Ich hätte ihn nicht zurückgeholt.

Ich hätte das nicht gemacht, weil er nach der Europameisterschaft vor zwei Jahren zurückgetreten ist. Er hat weiterhin Verletzungsprobleme. Er hat diese Saison viele Spiele verpasst. Ob er eine komplette Weltmeisterschaft ohne Verletzung übersteht?

Da bin ich mir nicht sicher. Hamann hätte bei dem Turnier in den USA, Mexiko und Kanada ohnehin Baumann ins Tor gestellt. Er erklärt: „Oliver Baumann hat die Qualifikation gespielt, gute Leistungen gezeigt und die Mannschaft in einigen Spielen mit fantastischen Paraden gerettet.

Außerdem hat er eine starke Saison bei Hoffenheim gespielt, auch wenn ihm am Ende ein oder zwei Fehler unterlaufen sind. Deshalb denke ich, dass er es verdient hat, zu spielen. -Spieltag noch davon überzeugt, als Nummer 1 zur WM zu fahren. Dann platzte die Neuer-Bombe – wohl auch eine Überraschung für den Hoffenheimer





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