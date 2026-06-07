Oliver Baumann zeigt nach Rückstufung starke Leistung und Teamgeist gegen die USA

Trotz seiner Rückstufung zur Nummer zwei hinter Manuel Neuer präsentierte sich Oliver Baumann im Spiel gegen die USA als zuverlässiger Rückhalt. Mit zwei wichtigen Paraden in den Schlussminuten sicherte er den 2:1-Sieg und unterstrich seine Rolle als loyaler Teamplayer. Bundestrainer Julian Nagelsmann lobte Baumann für seine Haltung und Professionalität.

Oliver Baumann hat sich nach seiner Rückstufung zur Nummer zwei hinter Manuel Neuer als absoluter Teamplayer und Torwart -Gentleman präsentiert. Im Spiel gegen die USA sicherte er mit zwei abgewehrten Schüssen in den Schlussminuten den 2:1-Sieg und zeigte dabei eine starke Leistung.

Trotz der für ihn sportlich und menschlich schwierigen Situation dachte er nie an einen Rücktritt oder den Verzicht auf die WM. Bei RTL sagte er: Anfangs war es natürlich hart. Das war nicht ganz cool von meinem Gefühl her. Aber mir war sofort klar, dass ich fürs Team da sein werde und mitgehe.

Ich habe nicht einmal darüber nachgedacht, nicht herzukommen. Baumann betonte, das Thema Torwart-Ranking sei für ihn durch. Wir haben große Aufgaben vor uns. Darauf soll der Fokus liegen.

Der Bundestrainer Julian Nagelsmann lobte Baumann als großen Sportsmann, der die Degradierung professionell angenommen habe. Menschlich sei Baumann erste Sahne. Nagelsmann sagte: Ich hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn er zwei, drei Wochen mit mir nicht spricht. Da ist er total über seinen Schatten gesprungen und macht das top.

Baumann habe in den WM-Tests gegen Finnland und die USA toll gespielt. Offen ist, ob Baumann während der WM noch einen weiteren Einsatz als Neuer-Ersatz bekommt. Es kann auch während der WM passieren, orakelte Nagelsmann. Der Plan ist jedoch, dass Manuel Neuer mit seiner speziellen Aura das DFB-Team im Turnier als Rückhalt weit führen soll.

Nach der Ankunft im WM-Quartier in Winston-Salem soll Neuer ins Mannschaftstraining einsteigen und dann gegen Curaçao spielen. Falls bei Neuer erneut Probleme auftreten sollten, ist Baumann als zuverlässige Alternative gesetzt. Teamkollege Deniz Undav sagte: Olli ist ein guter Torwart. Das hat er oft genug bewiesen, lange genug bewiesen - und heute wieder bewiesen.

Er hat uns im Spiel gehalten. Wir sind froh, dass wir Olli haben. Die Nationalmannschaft steht vor wichtigen Aufgaben, und die Stimmung im Team scheint trotz der Torhüterfrage intakt. Baumann hat bewiesen, dass er in schwierigen Momenten auf dem Platz steht und Verantwortung übernimmt.

Seine Haltung stellt eine wichtige Botschaft für die Mannschaft dar, dass persönliche Rückschläge zurückgestellt werden können für den gemeinsamen Erfolg. Die Dynamik zwischen den beiden Torhütern wird als kollegial beschrieben, und Baumann versicherte, dass alles sauber sei und er sich mit Manuel Neuer super verstehe. Die Gespräche vor und nach dem Spiel seien gut verlaufen. Damit bleibt die Option für einen Einsatz Baumanns während der WM bestehen, falls bei Neuer erneut Verletzungsprobleme auftreten.

Die Vorbereitung auf das Turnier geht weiter, und die Mannschaft kann auf die Qualität beider Torhüter zählen





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