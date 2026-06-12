Oliver Bierhoff blickt auf WM-Jubiläum und äußert sich zu Favoriten und deutscher Mannschaft

Der ehemalige DFB-Sportdirektor Oliver Bierhoff spricht im Interview über das 20-jährige Jubiläum des Sommermärchens 2006, die Bedeutung von Teamgeist bei Weltmeisterschaften, Sicherheitsbedenken zur WM in den USA, die Favoritenroller und die aktuelle Verfassung der deutschen Nationalmannschaft. Zudem nimmt er zur Torhüterdebatte Stellung.

Oliver Bierhoff , langjähriger Sport direktor des DFB , blickt auf eine bewegte Karriere im deutschen Fußball zurück. Nach seinem Rücktritt als Spieler im Jahr 2002 kehrte er zwei Jahre später als Sport direktor zum DFB zurück und leitete das Team durch vier weitere Weltmeisterschaft en.

Nach dem Vorrunden-Aus bei der WM 2022 in Katar endete auch seine Amtszeit. Reflektierend äußert Bierhoff, dass ihm erst kürzlich bewusst wurde, wie viele Weltmeisterschaften er als Spieler und Funktionär miterleben und mitgestalten durfte. Er betont den Unterschied zwischen der Verantwortung als Funktionär und der Rolle als Zuschauer, bleibt aber als Fan mit enormer Vorfreude auf jedes Turnier. Zum 20-jährigen Jubiläum des Sommermärchens 2006 erinnert er an die besondere Stimmung in Deutschland damals.

Sein genereller Tipp für jede Mannschaft bei einer Endrunde sei, geschlossen aufzutreten, Schwierigkeiten durchzustehen und an den Erfolg zu glauben. Die deutsche Nationalmannschaft habe historically durch Teamgeist, Konzentration und Disziplin geglänzt. Auch zur anstehenden WM in den USA äußert er sich: Sicherheit habe oberste Priorität, und er hoffe, dass die Weltpolitik das sportliche Event nicht überschatte. Bei den Favoriten nennt er Frankreich, Portugal, Spanien und Argentinien, während bei Brasilien noch Fragen bestünden.

Deutschland gehöre immer zum Kreis der Titelanwärter. Die Mannschaft habe nach der EM im eigenen Land gezeigt, wozu sie mit Begeisterung und Geschlossenheit fähig sei. Junge Spieler wie Havertz, Musiala und Wirtz hätten sich weiterentwickelt, und Julian Nagelsmann habe zusätzliche junge Talente integriert. Gleichzeitig wüssten erfahrene Akteure wie Goretzka, Kimmich und Sané, dass es für sie vielleicht die letzte WM im besten Alter sei.

Die Stimmung im Team sei gut. Zur Debatte um eine Rückholaktion von Manuel Neuer erklärt Bierhoff, dass dieser nach wie vor ein Weltklasse-Torhüter sei und er großer Fan von ihm sei. Es tue ihm leid für Neuer, aber die Diskussion sollte nun beendet und dem kompletten Team sowie dem Bundestrainer volle Unterstützung gegeben werden





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