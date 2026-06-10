Oliver Glasner angeblich vor Trainerübernahme bei AC Mailand - David Alaba als Wunschtransfer

Laut italienischen Medien steht Oliver Glasner kurz vor einem Engagement bei AC Mailand. Gleichzeitig wird über einen Transfer von David Alaba nach Mailand spekuliert, der Glasners Wunschkandidat sein soll. Auch Ralf Rangnick könnte als Technischer Direktor eine Rolle spielen.

Der österreich ische Trainer Oliver Glasner steht Medienberichten zufolge vor einer Übernahme beim italienischen Traditionsverein AC Mailand. Für den 51-Jährigen wäre dies der nächste große Karriereschritt, nachdem er zuletzt in England bei Crystal Palace erfolgreich war und zuvor Eintracht Frankfurt zum Europa-League-Sieg führte.

In Mailand, dem siebenmaligen Champions-League-Sieger, der zuletzt die Königsklasse verpasste, erhofft man sich durch Glasners Erfahrung im europäischen Wettbewerb eine Rückkehr an die europäische Spitze. Der potenzielle Trainerwechsel wirft bereits erste Fragen zur personellen Zukunft des Teams auf. Ein Name, der in diesem Zusammenhang in Italien häufig fällt, ist David Alaba. Medien wie die Gazzetta dello Sport berichten, dass Glasner großes Interesse daran haben soll, seinen Landsmann aus Österreich nach Mailand zu lotsen.

Alaba, derzeit bei Real Madrid unter Vertrag, gilt demnach als Wunschkandidat für die Defensive der Rossoneri. Der 33-jährige Abwehrspieler bringt internationale Erfahrung, Führungsstärke und eine langjährige Erfolgsbilanz auf höchstem Niveau mit, was genau den Anforderungen des Milan-Projekts entsprechen soll. Ein Transfer birgt jedoch gewisse Risiken, da Alaba seit seinem Kreuzbandriss Ende 2023 immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde und zuletzt nur zu sporadischen Einsätzen bei Real kam.

Nichtsdestotrotz soll man in Mailand überzeugt sein, dass er sportlich und charakterlich sofort weiterhelfen könnte. Die mögliche Verpflichtung von Alaba passt in ein größeres österreichisches Netzwerk, das sich um den potenziellen neuen Trainer Glasner ranken könnte.

Zudem wird laut Corriere dello Sport über eine mögliche Rolle von Ralf Rangnick als Technischer Direktor bei Mailand spekuliert. Der 67-jährige Rangnick, aktuell ÖFB-Teamchef, könnte bei der strategischen Neuausrichtung des Vereins eine Schlüsselposition einnehmen. Die engen Verbindungen zwischen Rangnick, Glasner und Alaba aus der österreichischen Fußballszene machen eine solche Konstellation plausibel. Sollte Glasner tatsächlich das Amt übernehmen, könnte David Alaba einer der ersten prominenten Bausteine seines Kaders sein.

Für AC Mailand bedeutet dieser Umbruch nach einer enttäuschenden Saison ohne Champions-League-Teilnahme einen Neuanfang, der sowohl auf dem Platz als auch in der Führungsetage neue Impulse setzen soll





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