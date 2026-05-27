Oliver Glasner beendet Ära bei Crystal Palace mit historischem Conference‑League‑Sieg

Oliver Glasner verabschiedet sich von Crystal Palace nach einem 1:0‑Triumph im Finale der UEFA Conference League gegen Rayo Vallecano. Der 51‑jährige Trainer führt den Club zum ersten europäischen Titel und beendet damit seine Amtszeit mit einem glanzvollen Happy End.

Oliver Glasner hat zum Abschluss seiner Zeit bei Crystal Palace ein historisches Kapitel geschrieben: Unter seiner Führung erreichte der Verein zum ersten Mal in seiner Geschichte den Sieg im Finale der UEFA Conference League.

Am Mittwochabend gelang den Eagles ein knapper 1:0-Erfolg gegen Rayo Vallecano, wobei Jean‑Philippe Mateta in der 51. Minute den Entscheidenden Treffer erzielte. Das Tor, das im Berliner Olympiastadion vollendet wurde, löste bei den mitgereisten Fans aus London einen regelrechten Jubel aus, weil es den lang ersehnten europäischen Pokal für den südländischen Club sicherte.

Für Glasner, der nach dem Spiel sein Amt als Teammanager niederlegte, bedeutete das Ergebnis zugleich ein perfektes Abschluss‑Statement: In nur vier Jahren sammelte er drei Titel, von nationalen Meisterschaften bis hin zu internationalen Triumphen, und hinterließ damit ein unverwechselbares Vermächtnis. Der Weg ins Finale war von dramatischen Momenten und taktischen Wendungen geprägt.

In der ersten Halbzeit versuchte Rayo Vallecano, das geschwächte Palace mit schnellen Gegenstößen zu überraschen, jedoch blieb die entscheidende Chance - ein klares Schuss von Tyrick Mitchell kurz nach der Nachspielzeit der ersten Hälfte - unbeantwortet. Gleichzeitig setzte der spanische Gegner mit großem Einsatz und leidenschaftlicher Verteidigung alles daran, das eigene Heimrevier zu verteidigen. Ein unerwarteter Vorfall kurz vor der Pause sorgte für Aufsehen, als ein Fan des Clubs medizinisch versorgt werden musste und Torwart Augusto Batalla sichtlich aufgeregt war.

Dennoch blieb das Spiel bis zum Ende der ersten Hälfte torlos, sodass die Erwartungen in den Fanlagern beider Teams gespannt hochhielten. Nach der Pause zeigte sich die Strategie von Glasner besonders effektiv. Bereits in der 51. Minute stellte Mateta den Ball kalt ins Netz, woraufhin die Londoner die Oberhand gewannen.

Kurz darauf folgte ein zweites, knapp verfehltes Tor durch Yeremy Pino, das per Freistoß nur knapp am Pfosten vorbeiging, während Mateta im folgenden Moment erneut gefährlich wurde, jedoch das Tor verfehlte. Rayo Vallecano gab nicht auf und versuchte bis zum Schluss, den Ausgleich zu erzielen, wobei sie zahlreiche Chancen kreierten, aber dem starken Palastor aller Codenabsicht des gegnerischen Torhüters kaum Raum ließen.

Am Ende war es das kühle Finish des österreichischen Trainers, das den Europapokal nach London brachte und das Kapitel seiner Amtszeit mit einem glanzvollen Happy End abschloss. Nun bleibt offen, welche neue Herausforderung Glasner als Nächstes annehmen wird, doch eines ist sicher: Sein Name wird in der Geschichte von Crystal Palace für immer unvergessen bleiben





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