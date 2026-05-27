Oliver Glasner beendet Karriere in Conference League, Crystal Palace sucht Nachfolger für Kasper Hjulmand

Oliver Glasner beendet seine Karriere als Trainer von Crystal Palace in der Conference League. Crystal Palace hat jedoch nicht die Absicht, ihn zu verlängern. Die sechste Liga sucht einen Nachfolger für Kasper Hjulmand, und Glasner würde lieber innerhalb der Premier League wechseln. Andoni Iraola, der Top-Alternative von Bayern, verlässt Bournemouth.

Oliver Glasner , der Trainer von Crystal Palace , beendet seine Karriere in der Conference League . Mit einem Sieg im Endspiel in Leipzig gegen Rayo Vallecano würde er den Titel krönen.

Crystal Palace hat jedoch nicht die Absicht, ihn zu verlängern. Während Glasner in jeder Saison eine Top-Bilanz aufbaute, ist er bekannt für seine Konflikte mit seinen Bossen. Seine Teams leben von Zusammenhalt und Einsatz, und er versteht es, die Kabine hinter sich zu bringen. Seine große Stärke ist es, die Spieler zu motivieren und klare Ziele zu setzen.

Crystal Palace spielt zum ersten Mal in einer großen internationalen Saison, und Glasner sprach zu Beginn der Saison vom Titelgewinn. Jetzt steht er vor der Vollendung. Die sechste Liga sucht einen Nachfolger für Kasper Hjulmand, und Glasner würde lieber innerhalb der Premier League wechseln. Andoni Iraola, der Top-Alternative von Bayern, verlässt Bournemouth





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Oliver Glasner Crystal Palace Conference League Rayo Vallecano Titel Kasper Hjulmand Bayern Bournemouth Premier League Konflikte Motivation Zielsetzung Saison Endspiel Vizemeister Champions League Europa League

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Crystal Palace vs. Rayo Vallecano: Conference League Finale live und gratis im TVCrystal Palace und Rayo Vallecano stehen vor dem größten Spiel ihrer Vereinsgeschichte: Im Finale der Conference League am Mittwoch geht es um den ersten europäischen Titel überhaupt. In Leipzig treffen zwei Teams aufeinander, die sich mit starken Auftritten bis ins Endspiel gespielt haben. Crystal Palace reist mit viel Selbstvertrauen an. Die Londoner setzten sich auf dem Weg ins Finale unter anderem gegen Shakhtar Donetsk und AC Florenz durch. Zudem haben die Eagles mit Ismaïla Sarr (28) den mit neun Toren erfolgreichsten Torschützen des Wettbewerbs in ihren Reihen. Rayo Vallecano warf unter anderem Strasbourg und AEK Athen aus dem Wettbewerb und steht erstmals überhaupt in einem internationalen Finale. Conference League: So sehen Sie das Finale zwischen Crystal Palace und Rayo Vallecano live und gratis im TV Das Endspiel der Conference League zwischen Crystal Palace und Rayo Vallecano überträgt der Sender Nitro live im Free-TV. Somit kann jeder kostenfrei und ohne Abo dabei sein! Allerdings nur über den TV. Die Übertragung startet um 20.15 Uhr, ehe um 21 Uhr der Anpfiff ertönt. Wer die Partie nur im Stream verfolgen kann, ist auf den k

Read more »

Glasner setzt Europa‑Erfahrung ein, um Crystal Palace einen zweiten Pokal zu verschaffenOliver Glasner plant, seinem ehemaligen Trainerteam Eintracht Frankfurt 2020 zurückzugeben und Crystal Palace - den ersten Klub in ihrer Geschichte - bei einem europäischem Endspiel zu unterstützen. Der 51-Jährige übernimmt die Ost-West‑Landschaft der Conference‑League finales und rundet seine 2020‑Erfolgsstrategie nach den Sorgen der Europa‑Liga aufstellen.

Read more »

Conference League Finale: Crystal Palace gegen Rayo Vallecano - Historisches Endspiel in LeipzigIm Finale der UEFA Europa Conference League treffen Crystal Palace und Rayo Vallecano aufeinander. Beide Clubs kämpfen um den ersten europäischen Titel ihrer Geschichte. Die Partie wird live im Free-TV übertragen.

Read more »

Isi Palazón steht vor dem Finale der Conference League gegen Crystal PalaceDer 31‑jährige Offensivspieler von Rayo Vallecano bereitet sich auf das große Finale in Leipzig vor. Trotz einer Sperre von sieben Ligaspielen nach einem Zwischenfall mit dem Schiedsrichter bleibt er ein Publikumsliebling und gilt als Schlüssel zum möglichen ersten internationalen Titel des Vereins. Das ausverkaufte Stadion und ein Public‑Viewing‑Event locken tausende Fans.

Read more »