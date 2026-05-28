Oliver Glasner: Der Österreicher geht weiter - aber wohin?

Oliver Glasner hat sich in England ein Denkmal gebaut und mit Crystal Palace die Conference League gewonnen. Nun zieht der Österreicher weiter - doch wohin?

Oliver Glasner hat sich in England ein Denkmal gebaut und mit Crystal Palace die Conference League gewonnen. Nun zieht der Österreich er weiter - doch wohin?

Nach dem Gewinn des FA Cups hat Oliver Glasner bei Crystal Palace tatsächlich noch einen obendrauf gesetzt: In Leipzig hat der ehemalige Trainer von RB Leipzig seinen zweiten Europapokal-Triumph gefeiert. Nun verlässt er die Süd-Londoner nach einem Streit mit den Besitzern und um den nächsten Schritt zu machen. Einerseits wäre es töricht von den Verantwortlichen, sich nicht mit Glasner auseinanderzusetzen.

Andererseits: Mit Enzo Maresca soll laut verschiedenster Experten und Medienberichten bereits ein Nachfolger in den Startlöchern stehen. Die 'Königlichen' stecken in einer handfesten Krise, der wohl Schlimmsten in diesem Jahrtausend. Alvaro Arbeloa wird nach dem gescheiteren Engagement von Real Madrid übernehmen.

Allerdings ist auch hier ein Nachfolger bereits so gut wie fix: Jose Mourinho wird die 'Blancos' mit großer Wahrscheinlichkeit wohl übernehmen. Allerdings steht auch das noch nicht final fest. Ob ein Österreicher allerdings dafür gemacht ist, den schillernden Klub zu übernehmen? Vor allem, da sich Glasner schon mit der Führungsebene von Crystal Palace gestritten hatte - wie würde es dann erst mit Präsident Florentino Perez werden?

Der Vorteil allerdings: Glasner könnte wieder in seiner Muttersprache kommunizieren, hätte eine realistische Chance auf das Erreichen der 'Königsklasse', würde trotzdem im Europapokal antreten und könnte einen ins Wanken geratenen Top-Klub stabilisieren. Zwar ist Trainer Kasper Hjulmand noch in Leverkusen im Amt, an einen Verbleib glaubt jedoch kaum noch jemand. Der Brasilianer Filipe Luis soll aktuell aber wohl Favorit auf die Nachfolge sein. Anfang März das Derby gegen Inter gewann, schielte der Klub noch leise auf die Meisterschaft.

Danach folgte jedoch ein beispielloser Absturz, Milan wurde am Ende sogar nur Fünfter und verpasste sogar die Champions League. Daraufhin wurde die gesamte sportliche Führung, darunter auch Trainer Massimiliano Allegri, entlassen. Letzteres ist zwar - analog zu Leverkusen - ein Gegenargument für ein Glasner-Engagement, aber die 'Rossoneri' haben nun mal einen besonderen Namen und eine noch besonderere Aura. Laut 'Sky Sports' hat Milan jedoch bei Andoni Iraola angefragt, der seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag beim AFC Bournemouth nicht verlängert hat.

Bei den Engländern wiederum übernimmt Marco Rose den Trainerposten. In Neapel steht ebenfalls ein Umbruch an der Seitenlinie an. Antonio Conte verlässt den Klub nach zwei Spielzeiten. Mit elf Punkten Rückstand in der Serie A auf Meister Inter steckt der Klub in einer Krise.

Jedoch droht Glasner auch hierbei leer auszugehen. Laut 'Sky Sport'-Reporter Gianluca Di Marzio sei ebenjener gerade erst bei der AC Mailand entlassene Allegri offenbar Favorit auf die Conte-Nachfolge. Mit der WM 2026 steht das größte Turnier im Weltfußball im Sommer auf dem Plan. Es ist quasi ausgeschlossen, dass nicht mindestens eine Top-Nation unterperformt und ihren Trainer danach freistellt.

Allerdings hat Glasner klar gemacht, dass er als Vereinstrainer arbeiten will. Vielleicht ändert sich das jedoch, wenn Österreichs Teamchef Ralf Rangnick nach der WM seinen Vertrag auslaufen lassen sollte. Sein Heimatland zu übernehmen, ist etwas Besonderes, schließlich hätte einst auch kaum jemand gedacht, dass der österreichische Nationaltrainer einmal in die Top-Liga zurückkehren würde. Wie 'Sky'-Reporter Di Marzio berichtet, könnte Rangnick womöglich nach der WM zu einem Top-Klub wechseln.

Demnach hätte es bereits telefonische Kontakte zur AC Mailand gegeben. Allerdings ging es dabei wohl nicht um den Trainerposten, sondern man hätte dem 67-Jährigen vielmehr eine Rolle im technischen Bereich vorgeschlagen





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