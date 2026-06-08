Oliver Glasner: Der Österreicher zieht weiter - doch wohin?

Oliver Glasner hat sich in England ein Denkmal gebaut und mit Crystal Palace die Conference League gewonnen. Nun zieht der Österreicher weiter - doch wohin?

Oliver Glasner hat sich in England ein Denkmal gebaut und mit Crystal Palace die Conference League gewonnen. Nun zieht der Österreicher weiter - doch wohin?

Nach dem Gewinn des FA Cups hat Oliver Glasner bei Crystal Palace tatsächlich noch einen obendrauf gesetzt: In Leipzig hat der ehemalige Trainer von RB Leipzig bereits sein zweiter Europapokal-Triumph. Nun verlässt er die Süd-Londoner nach einem Streit mit den Besitzern und um den nächsten Schritt zu machen. Doch bei welchem Klub heuert der Österreicher an? Laut Transfer-Insider Fabrizio Romano soll Glasner momentan bereits einen Favoriten haben, doch offiziell ist noch nichts.

Anfang März das Derby gegen Inter gewann, schielte der Klub noch leise auf die Meisterschaft. Danach folgte jedoch ein beispielloser Absturz, Milan wurde am Ende nur Fünfter und verpasste sogar die Champions League. Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano soll es bereits ein Treffen zwischen den Mailänder Verantwortlichen und Glasner gegeben haben. Rund sechs Stunden hätten sich die Anwesenden beraten.

Einerseits wäre es töricht von den Verantwortlichen, sich nicht mit Glasner auseinanderzusetzen. Andererseits: Mit Enzo Maresca soll laut verschiedener Experten und Medienberichten bereits ein Nachfolger in den Startlöchern stehen. Die AC Mailand stecken in einer handfesten Krise, der wohl schlimmsten in diesem Jahrtausend. Alvaro Arbeloa wird nach dem gescheiterten Engagement von Antonio Conte verlassen.

Allerdings ist auch hier ein Nachfolger bereits so gut wie fix: Jose Mourinho wird die AC Mailand mit großer Wahrscheinlichkeit wohl übernehmen. In Neapel steht ebenfalls ein Umbruch an der Seitenlinie an. Antonio Conte verlässt den Klub nach zwei Spielzeiten. Mit elf Punkten Rückstand in der Serie A auf Meister Inter wird es schwierig für die Neapolitaner, sich für die Champions League zu qualifizieren.

Mit der WM 2026 steht das größte Turnier im Weltfußball im Sommer auf dem Plan. Es ist quasi ausgeschlossen, dass nicht mindestens eine Top-Nation unter ihren Möglichkeiten bleibt und ihren Trainer danach freistellt. Vielleicht ändert sich das jedoch, wenn Österreichs Teamchef Ralf Rangnick nach der WM seinen Vertrag auslaufen lassen sollte. Sein Heimatland zu übernehmen, ist etwas Besonderes - schließlich hätte einst auch kaum jemand gedacht, dass er einmal der Trainer des österreichischen Nationalteams werden würde





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