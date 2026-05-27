Oliver Glasner führt Crystal Palace zum historischen Conference-League-Sieg

In seinem letzten Spiel als Trainer von Crystal Palace sichert sich Oliver Glasner mit einem 1:0-Sieg im Conference-League-Finale gegen Rayo Vallecano den zweiten europäischen Titel seiner Karriere. Jean-Philippe Mateta erzielt das entscheidende Tor, während ein medizinischer Vorfall bei einem Fan für eine Unterbrechung sorgt.

Jetzt ist er der König von Europa! Ex-Bundesliga-Trainer Oliver Glasner (51) krönte sich in seinem letzten Spiel als Trainer von England-Klub Crystal Palace . Der Österreicher siegte am Mittwochabend im Finale der Conference League in Leipzig gegen Rayo Vallecano 1:0.

Es war ein historischer Triumph! Erstmals steht der Verein in seiner 121-jährigen Geschichte im Europapokal - und holt direkt den Titel! Für Glasner ist es vier Jahre nach dem Sieg in der Europa League mit Frankfurt schon der zweite Erfolg in einem europäischen Cup-Finale. Und den verdankt er einemDer frühere Mainzer Jean-Philippe Mateta (28) steht in der 51.

Minute goldrichtig, schiebt die verunglückte Faustabwehr von Rayo-Torwart Batalla mit links rein. Der erste Schuss aufs Tor in diesem Spiel ist drin. Und entscheidet es. Mit dem zweiten wäre kurz darauf fast das 2:0 gefallen.

Doch ein Freistoß von Yeremy knallt nur an den Innenpfosten. Den anschließenden Abstauer setzt der erneut lauernde Mateta an den Pfosten. Glasner und die rund 18.000 englischen Fans unter den 39.176 Zuschauern im Leipziger Stadion müssen deshalb bis zum Schluss zittern. Doch dann sind der Erfolg und die Qualifikation für die Europa League im nächsten Jahr perfekt.

Das Team von Rayo Vallecano verlässt derweil das Stadion als fairer Verlierer - und mit einem großen Schrecken während der ersten Halbzeit. Nach rund 35 Minuten war ein Rayo-FanWährend der Anhänger auf einer Trage aus dem Stadion gebracht wurde, unterbrach Schiedsrichter Maurizio Mariani die Partie für drei Minuten





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