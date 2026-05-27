Oliver Glasner führt Crystal Palace zum historischen Conference-League-Triumph

Oliver Glasner gewinnt mit Crystal Palace die Conference League. Ein historischer Triumph für den englischen Klub und der zweite europäische Titel für den Österreicher nach dem Europa-League-Sieg mit Frankfurt. Jean-Philippe Mateta erzielt das entscheidende Tor, doch das Spiel bleibt bis zum Schluss spannend.

Jetzt ist er der König von Europa! Ex-Bundesliga-Trainer Oliver Glasner (51) krönte sich in seinem letzten Spiel als Trainer von England-Klub Crystal Palace . Der Österreicher siegte am Mittwochabend im Finale der Conference League in Leipzig gegen Rayo Vallecano 1:0.

Es war ein historischer Triumph! Erstmals steht der Verein in seiner 121-jährigen Geschichte im Europapokal - und holt direkt den Titel! Für Glasner ist es vier Jahre nach dem Sieg in der Europa League mit Frankfurt schon der zweite Erfolg in einem europäischen Cup-Finale. Und den verdankt er einem Der frühere Mainzer Jean-Philippe Mateta (28) steht in der 51.

Minute goldrichtig, schiebt die verunglückte Faustabwehr von Rayo-Torwart Batalla mit linksrein. Der erste Schuss aufs Tor in diesem Spiel ist drin. Und entscheidet es. Mit dem zweiten wäre kurz darauf fast das 2:0 gefallen.

Doch ein Freistoß von Yeremy knallt nur an den Innenpfosten. Den anschließenden Abstauer setzt der erneut lauernde Mateta an den Pfosten. Glasner und die rund 18.000 englischen Fans unter den 39.176 Zuschauern im Leipziger Stadion müssen deshalb bis zum Schluss zittern. Doch dann sind der Erfolg und die Qualifikation für die Europa League im nächsten Jahr perfekt.

Das Team von Rayo Vallecano verlässt derweil das Stadion als fairer Verlierer - und mit einem großen Schrecken während der ersten Halbzeit. Nach rund 35 Minuten war ein Rayo-Fan Während der Anhänger auf einer Trage aus dem Stadion gebracht wurde, unterbrach Schiedsrichter Maurizio Mariani die Partie für drei Minuten. Kurz vor der Pott-Übergabe macht Glasner einen Bauchrutscher durch das Spalier seiner Stars. So feierte er erstmals feierte im April 2022 den Sensations-Sieg mit Frankfurt im Camp Nou gegen Barcelona. Seitdem ist der Bauchrutscher Glasners Jubel-Markenzeichen





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