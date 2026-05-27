Oliver Glasner gewinnt mit Crystal Palace die UEFA Conference League

In seinem letzten Spiel als Trainer von Crystal Palace führt Oliver Glasner den Klub zum historischen Sieg in der UEFA Conference League. Ein Treffer von Jean-Philippe Mateta entscheidet das Finale gegen Rayo Vallecano.

Zum Abschluss seiner Tätigkeit bei Crystal Palace feiert Trainer Oliver Glasner einen historischen Triumph. Der österreichische Coach führt das Team in seiner allerersten Saison in einem europäischen Wettbewerb zum Gewinn der UEFA Conference League.

In einem hart umkämpften Finale besiegen die Engländer Rayo Vallecano aus Madrid mit 1:0. Der Siegtreffer fällt in der 51. Minute durch Jean-Philippe Mateta, der nach einem abgewehrnten Ball mit links ins Tor schiebt. Es ist der erste Schuss aufs Tor der Partie und er bringt die Entscheidung.

Für Glasner ist es nach dem Europa-League-Sieg mit Eintracht Frankfurt vor vier Jahren bereits der zweite Titel in einem europäischen Endspiel. Während des Spiels kommt es zu einem beängstigenden Vorfall: Ein Fan von Rayo Vallecano stürzt die Treppen des Leipziger Stadions hinunter und muss auf einer Trage abtransportiert werden. Schiedsrichter Maurizio Mariani unterbricht die Partie daraufhin für drei Minuten. Rayo Vallecano zeigt sich nach der Niederlage als fairer Verlierer





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