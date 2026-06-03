Oliver Glasner verabschiedet sich emotional von Crystal Palace und dankt den Fans

Der österreichische Trainer Oliver Glasner hat nach seiner Amtszeit bei Crystal Palace eine emotionale Botschaft an die Fans gerichtet. Er blickt auf 121 Spiele zurück, bezeichnet seine Zeit beim Londoner Klub als Privileg und hebt die besondere Verbindung zwischen Verein und Anhängern hervor. Gleichzeitig kündigt er an, die weitere Entwicklung des Teams weiterhin verfolgen zu wollen.

Oliver Glasner , der zuletzt Crystal Palace trainierte, hat sich in einer emotionalen Botschaft von den Fans des Londoner Klubs verabschiedet. Der österreichische Trainer , der den Verein Ende Februar 2024 übernommen hatte, blickt auf insgesamt 121 Spiele an der Seitenlinie zurück, von denen er 53 gewann.

Zuvor war er zwei Jahre lang bei Eintracht Frankfurt und davor beim VfL Wolfsburg tätig. In seiner Abschiedserklärung drückt Glasner seine tiefe Verbundenheit zum Klub aus und bezeichnet es als Privileg, für Crystal Palace gearbeitet zu haben. Er beschreibt die einzigartige Atmosphäre im Verein, die von einer starken Gemeinschaft und einer engen Bindung zwischen Mannschaft und Fans geprägt ist. Besonders hervorhebt er die besondere Energie, die im Süden Londons spürbar ist und bei der die Familie im Mittelpunkt steht.

Glasner betont, dass er sich während seiner Zeit bei Palace stark mit dem Klub identifizieren konnte und sich nun wie ein echter South Londoner fühle. Er dankt den Fans für ihre Unterstützung, Widerstandsfähigkeit und ihren Glauben an das Team und versichert, die weitere Entwicklung des Klubs auch in Zukunft verfolgen zu wollen. Seine Worte sind voller Dankbarkeit und Anerkennung für die außergewöhnliche Reise, die er gemeinsam mit den Anhängern erleben durfte.

Die Nachricht verbreitete sich schnell in den sozialen Medien und löste zahlreiche Reaktionen von Fans aus, die sich für die erfolgreiche Arbeit des Trainers bedankten. Glasners Amtszeit bei Crystal Palace war geprägt von sportlichem Aufschwung und einer deutlichen Steigerung der Teamleistung. Seine Art, die Mannschaft zu führen und den Klub nach außen hin zu repräsentieren, wurde allgemein geschätzt. Mit seiner Verabschiedung endet ein Kapitel in der jüngsten Geschichte des Vereins, während die Suche nach einem Nachfolger bereits begonnen hat.

Medien spekulieren über mögliche Kandidaten, wobei sowohl erfahrene Trainer als auch aufstrebende Coaches im Gespräch sind. Der Klub selbst hat noch keine offizielle Stellungnahme zur Nachfolge abgegeben, betonte aber, dass die Suche sorgfältig und zielgerichtet durchgeführt werde. Gleichzeitig bereitet sich die Mannschaft auf die bevorstehende Saison vor, die ohne ihren langjährigen Trainer beginnen wird. Die Spieler zeigten sich in ersten Reaktionen beeindruckt von Glasners Worten und versicherten, dass sie seine philosophy auch in Zukunft weitertragen wollen.

Insgesamt hinterlässt Oliver Glasner bei Crystal Palace ein positives Erbe, das über seine aktive Tätigkeit hinaus wirken dürfte. Seine Abschiedsbotschaft ist ein Zeichen der Wertschätzung für die Fans und eine Anerkennung der besonderen Kultur des Klubs. Damit schließt sich ein Kreis, der mit seiner Ankunft als Fremder begann und mit seiner Identifikation als Teil der Gemeinde endet. Die Geschichte dieser Verbindung wird sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben, sowohl bei den Anhängern als auch beim Trainer selbst.

Während die Blicke nun auf die Zukunft gerichtet sind, bleibt Glasners Beitrag ein wichtiger Meilenstein in der jüngeren Entwicklung von Crystal Palace





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