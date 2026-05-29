Oliver Glasner vor wegweisender Entscheidung nach Erfolgen mit Crystal Palace

Oliver Glasner hat mit Crystal Palace Geschichte geschrieben und die Conference League gewonnen. Nach dem FA-Cup-Sieg folgt nun der zweite Europapokaltitel. Doch der Österreicher verlässt den Klub nach einem Streit mit den Besitzern. Seine Zukunft ist offen: Real Madrid, Leverkusen, AC Mailand oder sogar die österreichische Nationalmannschaft sind im Gespräch.

Oliver Glasner hat sich in England ein Denkmal gesetzt. Mit Crystal Palace gewann der Österreicher die Conference League und krönte damit eine herausragende Saison, die zuvor bereits den FA Cup in die Vitrine der Süd-Londoner gebracht hatte.

Es ist nach 2022 bereits sein zweiter Europapokal-Triumph. Nun aber verlässt Glasner die Eagles nach einem Zerwürfnis mit den Klub-Eignern. Der 51-Jährige fühlt sich bereit für den nächsten Schritt in seiner Karriere - und die Gerüchteküche brodelt. Einerseits wäre es töricht von den Verantwortlichen des weiten Fußballkosmos, sich nicht mit Glasner auseinanderzusetzen.

Andererseits: Mit Enzo Maresca soll laut verschiedenster Experten und Medienberichte bereits ein Nachfolger in den Startlöchern stehen. Die nächste Station könnte Real Madrid sein. Die Königlichen stecken in einer handfesten Krise, der wohl schlimmsten in diesem Jahrtausend. Nach dem gescheiterten Engagement von Alvaro Arbeloa scheint ein Trainerwechsel unumgänglich.

Jose Mourinho wird mit großer Wahrscheinlichkeit die Blancos übernehmen, doch ganz final ist das noch nicht. Ob ein Österreicher wie Glasner den schillernden Klub übernehmen kann? Vor allem, da er sich schon mit der Führungsebene von Crystal Palace gestritten hatte - wie würde es dann erst mit Präsident Florentino Perez werden? Der Vorteil: Glasner könnte wieder in seiner Muttersprache kommunizieren, hätte eine realistische Chance auf die Königsklasse, würde trotzdem im Europapokal antreten und könnte einen ins Wanken geratenen Top-Klub stabilisieren.

Aber auch Leverkusen ist ein heißer Kandidat. Trainer Kasper Hjulmand ist noch im Amt, ein Verbleib ist aber sehr unwahrscheinlich. Der Brasilianer Filipe Luis galt zunächst als Favorit auf die Nachfolge. Nach dem Conference-League-Sieg könnte es mit Glasner nun aber ganz schnell gehen.

Wie die Bild berichtet, seien Gespräche zwischen dem Berater des 51-Jährigen und Leverkusen über die Rahmenbedingungen eines Engagements bereits weit fortgeschritten. In den kommenden Tagen soll es demnach auch mit Glasner persönlich konkreter werden. Ein Comeback bei Eintracht Frankfurt, wo er 2022 die Europa League gewann, ist jedoch mehr als unwahrscheinlich. Trotz des Erfolges hatte sich der Österreicher in der Titelsaison offenbar mit der Klubführung um Sportvorstand Markus Krösche und Vorstandssprecher Axel Hellmann überworfen.

Laut der Frankfurter Rundschau hätte Glasner damals enorme Ansprüche hinsichtlich zukünftiger Transfers gestellt, was schließlich zum Bruch geführt habe. In Italien ist die Interessenslage ebenfalls groß. Die AC Mailand hatte eine durchwachsene Saison. Nach einem Derbysieg gegen Inter im März schielte der Klub noch leise auf die Meisterschaft.

Danach folgte jedoch ein beispielloser Absturz, Milan wurde am Ende sogar nur Fünfter und verpasste die Champions League. Daraufhin wurde die gesamte sportliche Führung, darunter auch Trainer Massimiliano Allegri, entlassen. Laut Sky Sports hat Milan jedoch bei Andoni Iraola angefragt, der seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag beim AFC Bournemouth nicht verlängert hat. Bei den Engländern wiederum übernimmt Marco Rose.

In Neapel steht ebenfalls ein Umbruch an der Seitenlinie an. Antonio Conte verlässt den Klub nach zwei Spielzeiten. Mit elf Punkten Rückstand in der Serie A auf Meister Inter blieb nur Rang drei.

Jedoch droht Glasner auch hierbei leer auszugehen. Laut Sky Sport-Reporter Gianluca Di Marzio sei ebenjener gerade erst bei der AC Mailand entlassene Allegri offenbar Favorit auf die Conte-Nachfolge. Auch die Nationalmannschaft könnte eine Option sein. Mit der WM 2026 steht das größte Turnier im Weltfußball im Sommer auf dem Plan.

Es ist quasi ausgeschlossen, dass nicht mindestens eine Top-Nation unterperformt und seinen Trainer danach freistellt. Allerdings hat Glasner klar gemacht, dass er als Vereinstrainer arbeiten will. Vielleicht ändert sich das jedoch, wenn Österreichs Teamchef Ralf Rangnick nach der WM seinen Vertrag auslaufen lassen sollte. Sein Heimatland zu übernehmen, ist etwas Besonderes.

Wie Di Marzio berichtet, könnte Rangnick womöglich nach der WM zu einem Top-Klub wechseln. Demnach hätte es bereits telefonische Kontakte zur AC Mailand gegeben.

Allerdings ging es dabei wohl nicht um den Trainerposten, sondern man hätte dem 67-Jährigen vielmehr eine Rolle im technischen Bereich vorgeschlagen. Die nächsten Wochen werden zeigen, wohin die Reise von Oliver Glasner geht. Fest steht: Der Erfolgstrainer hat die Qual der Wahl, und sein nächster Schritt wird mit Spannung erwartet





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