Oliver Glasner wird neuer Trainer von AC Mailand

Der neue Chefcoach des italienischen Traditionsklubs AC Mailand ist Oliver Glasner, ein ehemaliger Trainer von Eintracht Frankfurt und Crystal Palace. Der Österreicher unterschreibt einen Zweijahresvertrag und kann um ein Jahr verlängert werden.

jetzt wohl einen neuen Trainer gefunden. Der neue Chefcoach ist auch in der Bundesliga kein Unbekannter. Laut der italienischen Sport zeitung "Gazzetta dello Sport " soll Oliver Glasner (51) kurz vor einer Unterschrift in Mailand stehen.

Der italienische Traditionsklub habe sich mit dem Österreicher auf einen Zweijahresvertrag geeinigt. Dieser kann auch um ein Jahr verlängert werden. Foto: picture alliance/SvenSimon Die Mailänder verpassten durch eine Heimniederlage am letzten Spieltag der vergangenen Saison die Qualifikation für die Champions League. Daraufhin folgte der Kahlschlag.

Neben dem Trainer mussten auch der Geschäftsführer, der Sportdirektor und der technische Direktor gehen. Jetzt wollen die Mailänder mit Glasner in der neuen Saison neu angreifen. Wie man erfolgreich coacht, das weiß der Ex-Fankfurt-Trainer. In diesem Jahr hat er Crystal Palace zum Sieg der Conference League geführt.

Dann folgte der emotionale Abschied. Bereits im Januar hatte Glasner angekündigt, den Verein im Sommer verlassen zu wollen. Eintracht Frankfurt die Europa LeagueNeben Glasner waren auch Matthias Jaissle (38) und Mauricio Pochettino (54) bei dem Serie-A-Klub im Gespräch. Doch wie es scheint, konnte der Österreicher das Rennen für sich entscheiden





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