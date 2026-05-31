Oliver Glasners Zukunft: Von Crystal Palace zu Real Madrid oder AC Mailand?

Oliver Glasner verlässt Crystal Palace nach Erfolgen. Spekulationen um seine Zukunft: Real Madrid, AC Mailand oder sogar die Nationalmannschaft?

Oliver Glasner hat sich in England ein Denkmal gebaut und mit Crystal Palace die UEFA Conference League gewonnen. Nach dem Gewinn des FA Cups setzte der Österreicher noch einen drauf und holte den zweiten Europapokaltriumph nach 2022.

Doch nun verlässt er die Süd-Londoner nach einem Streit mit den Besitzern und um den nächsten Karriereschritt zu machen. Die Spekulationen um seine Zukunft sind vielfältig. Einerseits wäre es töricht, sich nicht mit Glasner auseinanderzusetzen, andererseits steht mit Enzo Maresca bereits ein Nachfolger in den Startlöchern, wie verschiedene Medien berichten. Die erste heiße Spur führt zu Real Madrid.

Die Königlichen stecken in einer handfesten Krise, der wohl schlimmsten in diesem Jahrtausend. Alvaro Arbeloa wird nach dem gescheiterten Engagement von Carlo Ancelotti als Interimstrainer gehandelt, doch Jose Mourinho soll die Blancos mit großer Wahrscheinlichkeit übernehmen.

Allerdings ist auch das nicht final. Ob ein Österreicher wie Glasner dafür gemacht ist, den schillernden Klub zu übernehmen, ist fraglich, vor allem, da er sich schon mit der Führung von Crystal Palace gestritten hatte. Wie würde es erst mit Präsident Florentino Perez laufen? Der Vorteil für Glasner: Er könnte wieder in seiner Muttersprache kommunizieren, hätte eine realistische Chance auf die Champions League, würde trotzdem im Europapokal antreten und könnte einen ins Wanken geratenen Top-Klub stabilisieren.

Ein weiterer Kandidat ist die AC Mailand. Anfang März, als Milan das Derby gegen Inter gewann, schielte der Klub noch leise auf die Meisterschaft. Danach folgte ein beispielloser Absturz: Milan wurde am Ende nur Fünfter und verpasste sogar die Champions League. Daraufhin wurde die gesamte sportliche Führung, inklusive Trainer Massimiliano Allegri, entlassen.

Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano ist nun Glasner bei den Rossoneri im Gespräch, nachdem mit Andoni Iraola ein anderer Kandidat wohl in Liverpool anheuert. Dem Bericht nach soll bereits ein Treffen zwischen den Mailänder Verantwortlichen und Glasner vereinbart worden sein. Möglicherweise kommt Glasner in Kombination mit Ralf Rangnick nach Mailand, der beim Traditionsklub als neuer starker Mann im technischen Bereich gehandelt wird. Auch in Neapel steht ein Umbruch an der Seitenlinie an.

Antonio Conte verlässt den Klub nach zwei Spielzeiten, und mit elf Punkten Rückstand in der Serie A auf Meister Inter muss ein Neuanfang her. Allerdings ist laut Sky-Sport-Reporter Gianluca Di Marzio der eben bei der AC Mailand entlassene Allegri offenbar Favorit auf die Conte-Nachfolge. Glasner könnte also auch hier eine Option sein, falls die Verhandlungen scheitern.

Zudem steht mit der WM 2026 das größte Turnier im Weltfußball an. Es ist quasi ausgeschlossen, dass nicht mindestens eine Top-Nation unterperformt und ihren Trainer danach freistellt.

Allerdings hat Glasner klar gemacht, dass er als Vereinstrainer arbeiten will - es sei denn, Ralf Rangnick lässt nach der WM seinen Vertrag als Teamchef Österreichs auslaufen. Sein Heimatland zu übernehmen, wäre etwas Besonderes, doch zunächst bleibt Glasner fokussiert auf die kommende Saison. Die Entscheidung über seine Zukunft könnte in den nächsten Wochen fallen, während die Gerüchteküche brodelt





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