Oliver Hüsing wird neuer Chef des Werder-Nachwuchsleistungszentrums. Er wird die Ausbildungsqualität verbessern und die Höchstleistungskultur konsequent weiterentwickeln.

Oliver Hüsing wird neuer Chef des Werder-Nachwuchsleistungszentrum s. Der ehemalige Innenverteidiger war bereits drei Jahre lang für Werder in der Bundesliga aktiv. Seine Karriere im Nachwuchs leitet er nun ab dem 1.

Juli allein. Er wird die Ausbildungsqualität verbessern und die Höchstleistungskultur konsequent weiterentwickeln. Hüsing war erst im August 2024 nach dem Ende seiner Profikarriere zu Werder zurückgekehrt. Nur fünf Monate später übernahm er die organisatorische Leitung der Nachwuchsschmiede.

Nun ist er Gesamt-Chef des Leistungszentrums. Die neue Struktur soll die Ausbildung von Spielern und Trainern gestärkt werden. Manager von Werder sagt, dass die Weiterentwicklung des Leistungszentrums ein zentraler Bestandteil der sportlichen Strategie ist. Hüsing wird die neue Rolle ab dem 1.

Juli übernehmen und die Ausbildungsqualität kontinuierlich verbessern. Seine Karriere im Nachwuchs leitet er nun allein. Die Höchstleistungskultur soll konsequent weiterentwickelt werden. Die neue Struktur soll die Ausbildung von Spielern und Trainern gestärkt werden.

Manager von Werder sagt, dass die Weiterentwicklung des Leistungszentrums ein zentraler Bestandteil der sportlichen Strategie ist. Hüsing war erst im August 2024 nach dem Ende seiner Profikarriere zu Werder zurückgekehrt. Nur fünf Monate später übernahm er die organisatorische Leitung der Nachwuchsschmiede. Nun ist er Gesamt-Chef des Leistungszentrums.

Die neue Struktur soll die Ausbildung von Spielern und Trainern gestärkt werden. Manager von Werder sagt, dass die Weiterentwicklung des Leistungszentrums ein zentraler Bestandteil der sportlichen Strategie ist. Hüsing wird die neue Rolle ab dem 1. Juli übernehmen und die Ausbildungsqualität kontinuierlich verbessern.

Seine Karriere im Nachwuchs leitet er nun allein. Die Höchstleistungskultur soll konsequent weiterentwickelt werden. Die neue Struktur soll die Ausbildung von Spielern und Trainern gestärkt werden





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