Die Liste jener, die nicht verstehen, warum die Bosse des FC Bayern den erkrankten Jamal Musiala öffentlich attackiert haben, ist um eine Klub-Ikone der Münchner länger: Oliver Kahn kritisiert das Vorgehen scharf - dafür kriegt Manuel Neuer eine ab.

Um Jamal Musiala hat sich beim FC Bayern ein Sturm zusammengebraut. Die Liste jener, die nicht verstehen, warum die Bosse des FC Bayern den erkrankten Jamal Musiala öffentlich attackiert haben, ist um eine Klub-Ikone der Münchner länger: Oliver Kahn kritisiert das Vorgehen scharf - dafür kriegt Manuel Neuer eine ab.

Oliver Kahn hat die Führung des FC Bayern für ihr Agieren im Fall Jamal Musiala kritisiert.

Advertisement

Advertisement

"Mir erschließt sich das bis heute immer noch nicht, warum diese Aussagen gemacht worden sind, denn was ist denn jetzt erreicht worden? ", fragte die Klub-Legende in der Sky-Show "Triple - der Hagedorn-Fußballtalk". Die Aufsichtsräte Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge hätten "Jamal geschwächt, man hat ihn irgendwo beschädigt. Man hat gewissermaßen auch einen wirtschaftlichen Schaden zu verzeichnen", erläuterte Kahn.