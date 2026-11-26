Oliver Kahn übt scharfe Kritik am FC Bayern München bezüglich der öffentlichen Gehaltsdebatte um Jamal Musiala. Der Ex-Boss fordert Rückhalt für den Spieler.

Der ehemalige Geschäftsführer des FC Bayern München, Oliver Kahn, hat die aktuelle Debatte um die Gesundheit von Jamal Musiala sowie den Umgang des Vereins scharf kritisiert. In einer Podiumsdiskussion in Magdeburg am Mittwochabend stellte sich der 57-jährige Ex-Torhüter klar auf die Seite des Nationalspielers und verwahrte sich gegen die öffentlichen Diskussionen über mögliche Gehaltskürzungen. Kahn betonte, dass die neurologische Erkrankung des 23-Jährigen behandelbar sei und Musiala zukünftig wieder Top-Leistungen abliefert.

Behandelbare Erkrankung mit guten Prognosen

Der 23-jährige Bundesligaprofi litt in der Vergangenheit unter sogenannten Absencen, also kurzen neurologischen Aussetzern, bei denen das Bewusstsein für wenige Sekunden beeinträchtigt sein kann. Die Öffentlichkeit erfuhr erst im August öffentlich von der Erkrankung, nachdem Musiala zweimal auf dem Spielfeld zusammengebrochen war. Dies löste eine breite medialen Diskussion aus, die weit über die sportliche Ebene hinausging.

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Oliver Kahn, der zwischen 2020 und 2023 im Vorstand des Klubs saß und insgesamt 632 Mal das Tor des Vereins hütete, zeigte sich optimistisch. Er erklärte deutlich, dass die Situation zwar dramatisch erscheine, jedoch medizinsch gut behandelbar ist. Der ehemalige Weltklasse-Torwart ist fest davon überzeugt, dass Jamal Musiala mit dieser Erkrankung leben kann und seine volle Leistungsfähigkeit auf höchstem Niveau zurückerobern wird.

Kritik an öffentlicher Gehaltsdebatte und Rummenigge

Der Fokus der Kritik Kahns richtete sich vor allem auf die Reaktionen der Vereinsverantwortlichen. Besonders der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Karl-Heinz Rummenigge, hatte nach dem 1:1-Unentschieden gegen Köln gegenüber Sky geäußert, dass bei einer dauerhaft verminderter Leistungsfähigkeit Gespräche über das Gehalt geführt werden müssten. Rummenigge (71) sinngemäß, sollte Musiala nicht mehr der alte Spieler werden, sei ein Dialog mit dem Profi, dessen Familie und dessen Agentur erforderlich.

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Gegen diese öffentliche Forderung wehrte sich Kahn vehement. Er bezeichnete den Versuch, den Spieler über die Medien unter Druck zu setzen und dessen Anstand anzurufen, er solle auf Teile seines Gehalts verzichten, als geradezu abstrus. Für ihn ist die rechtliche Basis klar: Es exists ein gültiger Vertrag, an dem es nichts zu kritisieren gibt. Dies sei die unveränderliche Ausgangsposition für alle weiteren Überlegungen im Verein.

Interne Strategie versus öffentliches Image

Kahn räumte ein, dass ein Verein natürlich dazu gezwungen ist, im Notfall alle finanziellen und sportlichen Szenarien im Stillen durchzukalkulieren. Ein Verein müsse sich Gedanken über die eigene Zukunft und die finanzielle Planung machen. Allerdings dürfe dieser Prozess nicht an die Öffentlichkeit dringen. Der Club müsse nach außen hin den unerschütterlichen Eindruck erwecken, hundertprozentig hinter seinem Spieler zu stehen und an dessen Genesung zu glauben.

Der ehemalige Geschäftsführer fragte scharf, warum Details aus den internen Beratungen des Vorstandsbüros öffentlich wurden. Er forderte die Verantwortlichen auf, sich diese Frage zu stellen und die Situation kritisch zu betrachten. Solche sensiblen Themen, die die persönliche Gesundheit und den Vertragsstatus betreffen, gehörten strikt in die internen Strukturen des Clubs und dürften nicht zum öffentlichen Spektakel werden.

Gast im Magdeburger Sportstudio

Am Mittwoch war Oliver Kahn als Gast im ersten Magdeburger Sportstudio zu sehen. Neben ihm in der Gesprächsrunde saßen unter anderem Handball-Bundestrainer Alfred Gíslason, Ex-Bundesliga-Schiedsrichter Bernd Heynemann sowie Peer Jaekel, der Sportchef von Magdeburg. Im Rahmen dieser Veranstaltung äußerte Kahn seine durchweg kritische Haltung zum Vorgehen des FC Bayern München in der aktuellen Krise um Jamal Musiala.