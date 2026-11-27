Ex-Klubchef Oliver Kahn kritisiert scharf die Äußerungen der FC Bayern Chefs über Jamal Musiala. Er wirft vor, den Spieler durch die öffentlichen Kommentare geschwächt und verunsichert zu haben.

Oliver Kahn übt scharfe Kritik an den Vorstandsmitgliedern des FC Bayern München, die seiner Meinung nach nachteilige Aussagen über Jamal Musiala getätigt haben. Der ehemalige Klubchef bezeichnete diese öffentlichen Kommentare als direkte Schwächung des starangesehenen Offensivspielers und äußerte Unverständnis für die dahinterstehende Motivation.

Kritik an Vorstandsstatements zur Person

Karl-Heinz Rummenigge und andere Verantwortliche im Umfeld des FC Bayern München hatten die sportliche Perspektive sowie die Angemessenheit des Gehalts von Jamal Musiala infrage gestellt, wobei sie auf dessen gesundheitliche Probleme verwiesen hatten. Oliver Kahn stellte in einem Interview mit dem Portal Triple - der Hagedorn-Fußballtalk von RTL und Sky Sport klar, dass diese Äußerungen die Mannschaft verunsichert hätten und den Spieler auf unethische Weise unter Druck setzten.

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Fehlende Einsicht in die Strategie

Der Ex-Vorstandschef betonte, dass er bis heute nicht nachvollziehen könne, warum solche Statements getätigt wurden und welches konkrete Ergebnis damit erreicht werden sollte. Er merkte an, dass die Kommunikation der Klubspitze Musiala beschädigt und sein Image unnötig angegriffen habe, anstatt ihn in einer schwierigen Phase zu unterstützen oder seine Leistungsmöglichkeit zu fördern.

Musiala als Bollwerk der Mannschaft

Die Position von Vice-Captain Joshua Kimmich wurde von Kahn als positives und wichtiges Zeichen gewertet, da sich der Vizekapitän öffentlich hinter Musiala gestellt habe. Kimmich zeigte damit, dass die Gruppe zusammenhält und ein Bollwerk bilden will, um trotz der aktuellen Schwierigkeiten nicht auseinanderzubrechen und die Moral im Kader zu stärken.

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Ethische Bedenken bezüglich Gesundheitsdaten

Kahn kritisierte vehement die Haltung, dass der Spieler seiner eigenen Erkrankung einen Preis geben soll und dieser Preis aus Anstandsgründen möglicherweise auch vom Spieler selbst getragen werden soll. Er bezeichnete diese Erwartungshaltung als schwierig und wies darauf hin, dass der Verein bei einer Vertragsverlängerung das damit verbundene Risiko vollumfänglich kenne und keine zusätzliche moralische Verantwortung auf den Athleten abwälzen dürfe.

Konsequenzen für die weitere Entwicklung

Durch die kontroversen Äußerungen entsteht ein erhebliches Vertrauensproblem zwischen dem Leistungsträger und dem Vereinsmanagement. Die Kritik von Oliver Kahn deutet darauf hin, dass ein weiterer Umgang mit der Situation notwendig ist, um die Stabilität der Mannschaft zu sichern und eine weitere Verunsicherung im Spielerkader zu vermeiden.