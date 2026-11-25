Oliver Kahn äußert sich zur Neurologie-Erkrankung von Jamal Musiala und kritisiert die öffentliche Diskussion über sein Gehalt bei Bayern München als abstrus und intransparent.

Die deutsche Fußballszene widmet sich intensiv den Gesundheitsproblemen von Jamal Musiala. Der 23-jährige Profi des FC Bayern München leidet an neurologischen Aussetzern, die als Absencen bekannt sind. Dabei kann sein Bewusstsein für wenige Sekunden beeinträchtigt sein, was zu kurzen Zusammenbrüchen auf dem Spielfeld führte.

Oliver Kahns Einschätzung zur Behandlung

Oliver Kahn, der ehemalige Geschäftsführer des FC Bayern München, hat sich nun öffentlich zum Gesundheitszustand des deutschen Nationalspielers geäußert. Bei einer Podiumsrunde am Mittwochabend in Magdeburg betonte er, dass die Erkrankung behandelbar sei. Er ist der Überzeugung, dass Musiala mit der Situation leben und wieder Top-Leistungen abrufen kann, trotz der dramatischen Darstellung der Vorfälle.

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Kahn schüttelte nur den Kopf, als er die aktuellen Debatten um das Gehalt des Spielers beschrieb. Er verwies darauf, dass ein gültiger Vertrag existiere, an dem nichts herumzukritteln sei. Diese Vertragslage definiere die Ausgangsposition für alle weiteren Überlegungen im Verein.

Kritik an öffentlicher Gehaltsdiskussion

Im August war Musiala zweimal auf dem Platz zusammengebrochen, wodurch seine Erkrankung allgemein bekannt wurde. Dies löste intensive Diskussionen aus. Mehrere Verantwortliche des FC Bayern München haben nun öffentlich Überlegungen angestoßen, ob der Spieler bei dauerhaft verminderter Leistungsfähigkeit sein bisheriges Gehalt erhalten könne. Karl-Heinz Rummenigge, 71 Jahre alt, äußerte nach dem 1:1 gegen Köln bei Sky sinngemäß, dass man mit dem Spieler, seiner Familie und seiner Agentur sprechen müsse, falls er nicht wieder der alte Jamal werden sollte.

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Oliver Kahn nannte den Versuch, den Spieler durch öffentliche Appelle unter Druck zu setzen, geradezu abstrus. Er meinte, dass man an den Anstand des Spielers appelliere, auf Teile seines Gehaltes zu verzichten. In der aktuellen gesundheitlichen Situation des Fußballers stufe er dieses Vorgehen als völlig unangemessen ein.

Transparenz vs. Integrität der Vereinsführung

Der ehemalige Torhüter betonte, dass ein Verein sich hinter verschlossenen Türen alle Szenarien durchkalkulieren müsse. Wenn jedoch Informationen nach draußen dringen, müsse der Verein den Eindruck erwecken, er stehe zu tausend Prozent hinter seinem Spieler. Musiala solle die Gewissheit haben, dass der Verein an seiner Seite steht und daran glaubt, dass er die gesundheitlichen Herausforderungen meistern wird.

Kahn kritisierte scharf, dass die Thematik überhaupt öffentlich diskutiert wurde. Er forderte die Verantwortlichen auf, sich die Frage zu stellen, warum dies in die Öffentlichkeit getragen wurde. Solche Angelegenheiten gehörten ausschließlich in das Vorstandsbüro und müssten dort auch bleiben. Die kritische Betrachtung dieser Transparenz ist für ihn ein zentrales Element der Vereinsführung.

Gast im Magdeburger Sportstudio

Am Mittwoch war Oliver Kahn Gast im ersten Magdeburger Sportstudio. Neben ihm in der Runde saßen Handball-Bundestrainer Alfred Gíslason, Ex-Bundesliga-Schiedsrichter Bernd Heynemann und Peer Jaekel, der Sportchef des Magdeburger Handballteams. Die Diskussionen dort zeigten erneut die breite Betroffenheit der Sportwelt von den Vorfällen um Musiala und die Notwendigkeit eines sensiblem Umgangs mit derartigen Gesundheitsthemen im Profisport.