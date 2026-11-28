FC Bayern-Legende Oliver Kahn übt scharfe Kritik an Manuel Neuers Reha in Brasilien und der öffentlichen Debatte um Jamal Musiala, während Joshua Kimmich als einzige Lobende hervorgehoben wird.

Oliver Kahn äußert sich deutlich zu den aktuellen Kontroversen beim FC Bayern München und nimmt dabei insbesondere Manuel Neuer scharf ins Visier. Der Torwart-Ikone des Rekordmeisters sieht in der Reise des Nationalspielers nach Brasilien einen falschen Schritt in einer sensiblen Phase. Während Kahn für Manuel Neuer keine Verständnis zeigt, bleibt er bei der einzigen positiven Ausnahme Joshua Kimmich.

Kahn kritisiert Neuers Trip als unglücklich

Oliver Kahn urteilt in der Sky-Sendung Triple - der Hagedorn Fußballtalk klar und deutlich, dass der Ausflug von Manuel Neuer nach Südamerika in der aktuellen Situation unglücklich ist. Der 57-Jährige räumt zwar ein, dass es an sich legitim sei, die Rehabilitation nach dem Sehnenteilriss im rechten Fuß an einem anderen Ort fortzusetzen. Aufgrund der aktuellen sportlichen und persönlichen Umstände beim Verein erachte er den Trip jedoch als problematisch. Er stellt fest, dass die Wahrnehmung der Öffentlichkeit in diesem Fall eine ganz andere ist als bei normalen Umständen. Kahn führt aus, dass derartige Reisen in Zeiten des sportlichen Erfolgs durchaus akzeptiert würden. Er verweist darauf, dass man als Team, das weiterhin auf dem Erfolgsweg ist und Gegner nach dem anderen besiegt, auch mal kurz nach Australien fliegen könnte, um dort seine Reha zu machen. Da dies jedoch nicht der Fall sei, werde jede Bewegung des Spielers besonders kritisch betrachtet. Die aktuelle Platzierung im Mittelfeld, einen Punkt hinter Spitzenreiter Borussia Dortmund nach dem 1:1 gegen den 1. FC Köln und dem 0:0 beim HSV, trägt dazu bei, dass solche Aktionen nicht unbemerkt bleiben.

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Privates und sportliches Ungleichgewicht in München

Die Kritik von Oliver Kahn ist nicht nur auf die sportliche Performance begrenzt, sondern umfasst auch die privaten und öffentlichen Ereignisse um Manuel Neuer. Vor der Reise nach Brasilien hatte sich der 40-Jährige kurz nach der Geburt des zweiten Sohns von seiner Ehefrau Anika getrennt. Dieser Zeitpunkt sorgte insbesondere unter den Spielerfrauen für einen großen Aufstand. Die öffentliche Kritik an dieser Trennung hat die Stimmung im Verein weiter angespannt. Zudem gibt es eine tiefe Unruhe in München bezüglich der Kommunikation der Vereinsführung. Die Bosse hatten sich öffentlich und scharf gegen Jamal Musiala geäußert, was zu einer hitzigen Debatte führte. Dabei ging es unter anderem um die Diskussion um einen möglichen Gehaltsverzicht des 23-Jährigen, der über 25 Millionen Euro im Jahr verdient. Die Öffentlichkeit und die Spieler schienen diese Art der Kommunikation als nicht angemessen zu empfinden, was die Spannungen im Lager weiter vertieft hat.

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Kontroverse um Musiala und Führungsebene

Ein besonders kritischer Punkt in der Kommunikation der FC Bayern Führung waren die öffentlichen Zweifel an der Zukunft von Jamal Musiala. Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß und Jan-Christian Dreesen hatten öffentlich angezweifelt, ob der junge Star wegen seiner Abwesenheiten und der medikamentösen Behandlung seiner neurologischen Krankheit jemals wieder zu alter Weltklasse-Form finden wird. Oliver Kahn kritisiert diese Aussage der Bayern-Bosse scharf. Er gibt zu bedenken, dass man sich fragen muss, was mit diesen öffentlichen Äußerungen erreicht worden sei. Es gab keine positiven Ergebnisse, sondern eher eine Vertiefung des Risses zwischen der Mannschaft und den Verantwortlichen. Dies zeigte sich deutlich nach dem 1:2 in der Champions League in Lille. Die Art und Weise, wie über die Gesundheit und die Zukunft eines Spielers in den Medien gesprochen wurde, wurde von vielen als unangemessen wahrgenommen und hat das Vertrauen in die Führungsebene erschüttert.

Kimmich als einzige lobenswerte Ausnahme

Im Gegensatz zur großen Kritik an Manuel Neuer und den Vereinsvorständen lobt Oliver Kahn den Vize-Kapitän Joshua Kimmich ausdrücklich. Der 31-Jährige hatte sich nach den Aussagen der Bosse klar hinter seinen Mannschaftskameraden gestellt und die Art und Weise der Kommunikation verurteilt. Kimmich betonte, dass man Dinge niemals auf dem Rücken eines Spielers in der Öffentlichkeit austragen dürfe. Er erklärte, dass der Verein zwar das Höchste und größer als der einzelne Spieler sei, aber niemals größer als der Mensch. Diese klare Positionierung wurde von Oliver Kahn als wichtiges Zeichen gewertet. Er bezeichnete Joshua Kimmich als einen Typen, der schon immer Klartext geredet hat. Für Kahn ist dies ein Zeichen von Führungsqualität und menschlicher Integrität innerhalb des Teams. Während die anderen Bereiche des Vereins in Krisenmode zu sein scheinen, bleibt Kimmich ein stabilisierender Faktor, der von der Legende Oliver Kahn wertschätzend anerkannt wird.