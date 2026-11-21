Oliver Kahn und Bernd Heynemann sprechen am kommenden Mittwoch in Magdeburg über ihr Skandalspiel von 1999. Start ist um 19.30 Uhr.

Oliver Kahn (57), dreimaliger Welttorhüter, trifft am kommenden Mittwoch auf den Schiedsrichter seines wildesten Bundesliga-Auftritts: Bernd Heynemann (72), früherer FIFA-Schiedsrichter aus Magdeburg. Beide sitzen beim '1. Magdeburger Sports tudio' im Maritim Hotel gemeinsam auf einem Podium. Verbunden sind sie durch ein Spiel, das bis heute nachwirkt.

Der Auslöser liegt am 3. April 1999. Heynemann pfiff damals das 2:2 zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern. Während der Partie schnappte Kahn nach dem Hals eines Gegenspielers und setzte zu einem Kung-Fu-Tritt gegen Stéphane Chapuisat an. Trotzdem ließ Heynemann den Torhüter weiterspielen.

Also read FC Bayern sucht Backup: Bernd Leno klärt Zukunft

Das Skandalspiel vom 3. April 1999 im Detail

Kahn wurde trotz seines Angriffs auf dem Platz nicht vom Feld gestellt, obwohl die Szene als eine der markantesten Entscheidungen des Schiedsrichters gilt. Heynemann erklärt in der Vorberichterstattung zu BILD, das Spiel sei bis heute in Erinnerung geblieben.

Genau über diese Entscheidung wollen Kahn und Heynemann nun sprechen. Im Mittelpunkt steht die Frage, warum der Schiedsrichter damals so reagiert hat. Eine Antwort darauf hatte die Öffentlichkeit bislang nicht von beiden Seiten gemeinsam gehört.

Advertisement

Heynemann und Kahn über ihr früheres Verhältnis

Ein besonders enges Verhältnis hatten Heynemann und Kahn nach eigenen Worten nicht. Heynemann beschrieb es gegenüber BILD trocken als Verhältnis in keiner Form. Er erklärte, man habe Kahn ohnehin nicht ansprechen können.

Heynemann verglich den Torhüter zudem mit Matthias Sammer, der laut seiner Schilderung ebenfalls immer im Tunnel verschwunden sei. Diese Aussage zeigt, dass der Schiedsrichter die damalige Distanz zwischen den beiden offen benennt. Ob und wie sich dieses Bild im Gespräch verändert, bleibt bis zur Veranstaltung offen.

Sportstudio in Magdeburg mit Handball-Konkurrenz

Das Sportstudio beginnt am kommenden Mittwoch um 19.30 Uhr im Maritim Hotel in Magdeburg. Tickets sind online erhältlich, und die Veranstaltung ist ohne Karten nicht zugänglich. Geplant sind zwei Talkrunden von jeweils 45 Minuten.

Moderiert wird das Podium vom Journalisten Mario Brink. Neben Kahn und Heynemann sitzt Handball-Bundestrainer Alfred Gíslason (67) auf dem Podium. Parallel empfängt der SC Magdeburg um 20.45 Uhr Sporting Lissabon in der Champions League, sodass das Sportstudio mit dem Handball um Aufmerksamkeit konkurriert.