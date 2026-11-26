Manuel Neuer reist während seiner Verletzungspause nach Brasilien und absolviert dort seine Reha. Eine vieldiskutierte Entscheidung. Nun äußert sich auch Torwartlegende Oliver Kahn - und hebt einen entscheidenden Unterschied hervor.

und einer kleinen Ergebniskrise nicht abklangen, verschlug es den Kapitän des deutschen Rekordmeisters ins Ausland. Hat der 40-Jährige damit falsche Signale gesendet? Geht es nach Oliver Kahn ist Neuers Trip nach Brasilien durchaus legitim.

Doch unter den aktuellen Entwicklungen beim FC Bayern, wo „jetzt natürlich so vieles zusammenkommt, ist es natürlich unglücklich“, sagte der 57-Jährige in der Sendung Triple beiMit seiner Brasilien-Reise sorgte Manuel Neuer für AufsehenAnders wäre es in seinen Augen, wenn der FC Bayern auf dem Fußballplatz weiterhin ergebnistechnisch abgeliefert hätte: „Sind wir doch ehrlich, wenn die jetzt weiterhin auf dem Erfolgsweg wären und hauen einen Gegner nach dem anderen weg, dann kannst du auch mal kurz nach Australien fliegen und da deine Reha machen.

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“ „So ist es halt unglücklich“, unterstrich Kahn seine Worte. Von einer langen Verletzungsliste geplagt, blieben die gewünschten Ergebnisse zuletzt aus. Gegen den 1. FC Köln hatte es für den deutschen Rekordmeister – folglich mussten die Münchner die Tabellenführung an ihren ewigen Verfolger Borussia Dortmund abgeben.