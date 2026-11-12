Oliver Kahn und Uli Hoeneß im Streit um Jamal Musialas Vertrag

Streitgespräch über die moralische Verpflichtung von Vereinen bei Verletzungen. Oliver Kahn und Uli Hoeneß äußern sich zu Jamal Musialas Zustand und dessen Millionenvertrag beim FC Bayern.

Uli Hoeneß und Oliver Kahn haben ihre unterschiedlichen Positionen zur Vertragstreue von Vereinen bei verletzten Topspielern öffentlich dargelegt. Beide Ex-Funktionäre des FC Bayern München kommentieren die aktuelle Situation rund um Jamal Musiala, der unter einer neurologischen Funktionsstörung leidet.

Hoeneß fragt nach Leistungsfähigkeit

Uli Hoeneß drängte im Bayerischen Fernsehen auf eine nüchterne Betrachtung der sportlichen Realität. Er stellte die Frage, ob der Offensivspieler jemals wieder die Leistungsfähigkeit erlangen wird, die er einst besaß. Hoeneß forderte dabei auf, den Vertrag nicht allein aufgrund der aktuellen Schwäche des Spielers infrage zu stellen. Er verwies darauf, dass der Klub nicht einfach behaupten dürfe, die gegenwärtigen Leistungen entsprächen nicht mehr den vertraglichen Vereinbarungen.

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Kahn kritisiert emotionale Argumentation

Oliver Kahn äußerte sich auf LinkedIn scharf zur Kommerzialisierung des Fußballs. Er betonte, dass Profisport mit Menschen handelt, diese aber niemals als reine Ware betrachtet werden dürfen. Kahn argumentierte, dass der Marktwert von Spielern nach Toren steigt und nach Verletzungen fällt. Er forderte auf, die menschliche Komponente hinter dem Vermögenswert nicht zu vergessen, gerade wenn es unangenehm wird.

Musialas Zustand und Vertragsdetails

Jamal Musiala ist 23 Jahre alt und litt in der vergangenen Saison an einer neurologischen Funktionsstörung mit Absencen. Nach zwei Zusammenbrüchen auf dem Platz zu Saisonbeginn wurde die Diagnose bekannt. Im Januar 2025 unterschrieb der Nationalspieler einen neuen Kontrakt bis 2030. Dieser ist mit einem geschätzten Gehalt von bis zu 25 Millionen Euro pro Spielzeit dotiert.

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Vertragstreue ist Pflicht, Loyalität Option

Kahn trennte klar zwischen Pflicht und freiwilligem Engagement. Vertragstreue sei keine Loyalität, sondern eine gesetzliche und vertragliche Verpflichtung. Echte Loyalität zeige sich erst, wenn ein Verein über das hinausgehe, was er muss. Solange ein Spieler Tore schieße, bestehe kein Nachweiszwang. Erst bei körperlichen Einschränkungen zeige sich, ob eine persönliche Bindung besteht. Ein hohes Gehalt kaufe außergewöhnliche Leistung, aber keine Garantie auf Gesundheit.

Familienrhetorik vs. finanzielle Realität

Der Ex-Vorstandsvorsitzende kritisierte die Rhetorik von Vereinen, die sich gern als Familie bezeichnen. Problematisch werde dies, wenn es nichts koste. Sobald es teuer werde, rede man nur noch in Zahlen. Ein Klub dürfe einen verletzten Spieler ersetzen und seine Zukunft ohne ihn planen. Er dürfe seinen Wert neu bewerten. Jedoch dürfe er nicht tun, als sei die Erfüllung des Vertrags ein Akt besonderer Menschlichkeit. Der Verein habe das Risiko mitgekauft.

Aktuelle Rückkehr und Comeback-Pläne

Musiala erlitt im September einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel während einer Partie für die Nationalmannschaft. Seitdem arbeitet er an seinem Comeback. In der vergangenen Woche konnte der Offensivspieler wieder Teile des Mannschaftstrainings beim FC Bayern absolvieren. Experten rechnen damit, dass er nach der Länderspielpause wieder auf den Platz zurückkehrt und seine sportliche Form schrittweise wiedergewinnt.