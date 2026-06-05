Der 43-Jährige, der Inhaber der UEFA-Pro-Lizenz ist, übernimmt die Verantwortung von der kommenden Saison an.

Regionalliga -Trainer Oliver Kirch wird neuer Cheftrainer bei Arminia Bielefeld . Der 43-Jährige, der Inhaber der UEFA-Pro-Lizenz ist, übernimmt die Verantwortung von der kommenden Saison an. Kirch ist ein alter Bekannter der Arminen, da er zwischen 2007 und 2010 77 Pflichtspiele in der Bundesliga für Schwarz-Weiß-Blau absolvierte.

Nach einer kurzen Phase bei Borussia Dortmund, wo er nicht über die Rolle des Ersatzspielers hinauskam, wird er nun seine erste Trainerstation im Profibereich bei Arminia Bielefeld antreten. Der neue Cheftrainer ist sehr erfreut über die neue Herausforderung und betont, dass er von seinem Weg begeistern möchte. Der Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel sieht in Kirch die richtige Lösung für die Arminen und betont, dass das Ziel nicht darin lag, die schnellste, sondern die richtige Lösung zu finden.

Die Arminen hatten sich nach der abgelaufenen Saison von Trainer Kniat getrennt, der zuvor drei Jahre im Amt gewesen war. Mit Kirch übernimmt nun ein alter Bekannter, der die Verantwortung von der kommenden Saison an übernehmen wird. Der neue Cheftrainer ist sehr erfreut über die neue Herausforderung und betont, dass er von seinem Weg begeistern möchte





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Arminia Bielefeld Oliver Kirch Cheftrainer Regionalliga UEFA-Pro-Lizenz

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