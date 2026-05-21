Oliver Pocher Angreift Ex-Frau Amira Aly Vor Schwangerschaft

Comedian Oliver Pocher criticized his ex-wife Amira Aly during her pregnancy, stating that he found it disrespectful and unsuitable. He also accused her new partner, Christian Düren, of attempting to sabotage his career and interfere with his engagements on TV stations.

Bei Amira Aly (33) stehen gerade alle Zeichen auf Glück. Wie BILD exklusiv berichtete, erwartet die TV-Moderatorin nach ihren zwei Söhnen (5, 6) jetzt ihr drittes Kind.

Doch statt warmer Worte gibt es heftige Attacken von Ex-Mann Oliver Pocher (48). In seinem Podcast rechnet der Comedian gnadenlos mit Amira ab: "Ich finde es beschissen und respektlos".

"Amira ist schwanger, also so stand es in der Zeitung", erklärt Olli in seinem Podcast "Patchwork Boys" mit Pietro Lombardi (exklusiv in der Pocher-App). Dann offenbart er: "Ich habe es bisher persönlich noch nicht bestätigt bekommen.

" Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (43) ist zu Gast und fragt: "Hast du nicht? " Dann sagt Olli: "Ich habe es aus der Zeitung erfahren. " Auch Pietro und Alessandra erfuhren durch BILD von den Baby-News, sagen sie.

Meyer-Wölden: "Ich finde, es gibt gewisse Situationen im Leben wie Heiraten, Kinderkriegen, wenn jemand stirbt, das sind so prägende große Dinge im Leben, wo man sich genug im Griff haben kann, dass man den Telefonhörer abnimmt und sagt: Pass auf, lass uns kurz reden, kurz Waffenstillstand, das ist gerade los. Da muss man sich meiner Meinung nach so gut im Griff haben, dass die engste Familie solche Dinge nicht aus der Zeitung erfährt.

" Amira Aly (33) und Christian Düren (35) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Beide sind seit Ende 2023 verliebt und machten die Beziehung 2024 öffentlich. Oliver Pocher: "Es ist ja noch viel besser: Ich war noch da und habe sie an dem Tag, als das rausgekommen ist, noch gesehen. queryBoth gesehen als auch noch mal telefoniert. Doch Amira habe ihn gegenüber geschwiegen.

Die Kinder habe sie "wie bei einem Formel-1-Boxenstopp" übergeben: "Ich hatte nicht mal die Chance, mit ihr zu reden.

" Der Kölner hat zudem nicht gewusst, ob seine Kids schon Bescheid wissen, und hat sich nach dem BILD-Artikel vorsichtig herantasten müssen. Alessandra mutmaßt, was das in Olli noch ausgelöst haben könnte: "Du denkst über deine gescheiterte Beziehung nach: Was hätte ich anders machen können? Jetzt ist ein anderer da, eigentlich sollte man sich freuen.





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