Oliver Pocher: Mein Sohn ist ein echter Kämpfer

Der Comedian Oliver Pocher erzählt in seinem Podcast 'Patchwork Boys' von dem Unfall seines Sohnes. Der Junge hatte sich auf eine Absperrungskette gesetzt und war dann mit dem Gesicht zuerst aufgeschlagen. Die Folgen sind heftig: Beide oberen Schneidezähne raus, die Lippe aufgeplatzt und sieben Stiche im Gesicht!

Oliver Pocher ist stolzer Papa von fünf Kindern. Sein zweitjüngster Sohn hatte kürzlich einen Unfall , der im Krankenhaus und mit ausgeschlagenen Zähne n endete. Der Comedian erzählt in seinem Podcast ' Patchwork Boys ', was passiert ist.

Sein Sohn hatte sich auf eine Absperrungskette gesetzt und war dann mit dem Gesicht zuerst aufgeschlagen. Die Folgen sind heftig: Beide oberen Schneidezähne raus, die Lippe aufgeplatzt und sieben Stiche im Gesicht!

'Der sieht jetzt aus wie ein Vampir', sagt Oliver Pocher. 'Der sieht wirklich aus wie nach einem UFC-Kampf. ' Trotz des Unfalls scheint der Junge ein echter Kämpfer zu sein. Sein Papa ist jedenfalls mächtig stolz auf die Tapferkeit seines Sohnes: 'Der hat wohl noch nicht mal geweint, als er die Spritze bekommen hat.

' Die Familie Pocher ist bekannt für ihren Humor. Als der kleine Bruder seinen verletzten Bruder im Krankenhaus sah, kam sofort die schonungslose Kinderreaktion: 'Du siehst aus wie ein Zombie!

' Und Olli? Der ist einfach nur froh, dass es seinem Sohn gut geht und das Drama nicht unter seiner Aufsicht passierte.

'Man ist in dem Moment auch immer froh, dass es nicht bei dir passiert ist', gesteht er seinem Kumpel. Der Comedian nahm den Schock jedenfalls mit Humor und stattete seinem Sohn noch am selben Abend einen Besuch ab. Sogar die Zahnfee schaute vorbei.

'Bei ausgeschlagenen Zähnen gibt die immer besonders viel', scherzt der Comedian. Und weil jetzt ohnehin keine Schneidezähne mehr ausgeschlagen werden können, ging es direkt weiter mit dem nächsten Abenteuer. Fahrradfahren ohne Stützräder: 'Jetzt hat er ja keine Zähne mehr. Wenn, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt.





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