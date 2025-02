Oliver Pocher und Amira Aly: Streit eskaliert erneut

Der öffentlich ausgetragene Konflikt zwischen Oliver Pocher und seiner Ex-Frau Amira Aly nimmt weiter an Brisanz zu. Pocher wirft Amira vor, aus ihrer Beziehung nur finanziell zu profitieren und kritisiert ihren neuen Partner.

Was ursprünglich wie eine harmonische Trennung aussah, entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einem erbitterten Streit. Oliver Pocher und seine Ex-Frau Amira Aly liefern sich öffentlich an, und der Konflikt nimmt nun eine neue Eskalationsstufe an. Oliver Pocher und Amira Aly - zwei Namen, die seit etwa anderthalb Jahren nichts mehr miteinander zu tun haben. Dennoch scheinen die beiden medial einfach nicht die Finger voneinander lassen zu können. Pocher zeigt sich erneut streitlustig.

Im Mittelpunkt steht erneut der öffentlich ausgetragene Konflikt mit seiner Ex-Frau, und der Komiker wirft erneut Vorwürfe auf.Amira Aly ist seit knapp einem Jahr wieder in festen Händen. Zum Jahreswechsel von 2023 auf 2024 machte sie ihre Beziehung zu Moderator Christian Düren öffentlich. Die Tatsache, dass seine Ex-Frau so schnell ihr neues Glück fand, stieß Oliver Pocher übel auf. Daher ließ er es sich nicht nehmen, mehrfach öffentlich gegen den neuen Partner seiner Ex-Frau zu stichel. Nun nutzte der Comedian ein Interview, um seine Beweggründe genauer zu erläutern. „Für mich war es traurig, weil es am Ende dann, wie so oft, nur ums Geld geht“, erklärt Pocher seine Sicht der Dinge und schiebt enttäuscht hinterher: „Ich hatte gedacht, dass Amira anders ist. War sie aber nicht. Trotz Ehevertrag. Es wird dann hier geschachert, dort noch mal versucht, 50 Euro mehr herauszuquetschen“. Der 46-Jährige behauptet, dass Amira von der Beziehung zu ihm enorm finanziell profitiert hätte. „Sie hat durch mich sehr viel Geld verdient, ist Millionärin geworden, und dann geht’s am Schluss fast nur ums Geld“, erklärt Pocher seine Enttäuschung. Er selbst hat aktuell kein Interesse an einer neuen Partnerin. „Ich bin in keiner Beziehung und habe auch kein Interesse, das zu ändern“, betont Pocher und sagt, er sei vorsichtiger bei seinen Beziehungen geworden





