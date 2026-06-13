Oliver Pocher wird nicht mehr als Experte für Magenta TV bei der WM eingesetzt

Der Comedian Oliver Pocher wird nicht mehr als Experte für Magenta TV bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 eingesetzt. Er hatte bei der Eröffnungsfeier zwischen Mexiko und Südafrika seine Premiere, aber seine Kommentare haben nicht jedem gefallen.

Der Comedian Oliver Pocher wird nicht mehr als Experte für Magenta TV bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 eingesetzt. Als erster 'Fan-Experte' hatte er bei der Eröffnungsfeier zwischen Mexiko und Südafrika seine Premiere.

Doch seine Kommentare haben nicht jedem gefallen. Pocher sprach in seinem Podcast 'Schwarz und Weissheiten' mit Ex-Profi Patrick Helmes über seine Erfahrungen bei der WM. Er äußerte sich auch zu den möglichen Aufstellungen der deutschen Mannschaft und erwartet ein Torfestival bei der Partie gegen Curaçao





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