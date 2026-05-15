Oliver Reiß gewinnt FA Youth Cup mit Manchester City

Oliver Reiß, ehemaliger U19-Trainer von Hertha BSC, hat den FA Youth Cup gewonnen. Sein Team besiegte Manchester United im Finale mit 2:1.

Das Finale um den FA Youth Cup gilt als größtes Spiel im englischen Jugendfußball! Den Pokal schnappte sich jetzt Herthas ehemaliger U19-Trainer Oliver Reiß (43) mit der U18 von Manchester City .

Im Finale besiegte sein Team den Stadtrivalen Manchester United mit 2:1. Auf der Tribüne fieberte City-Trainer Pep Guardiola (55) mit dem Team aus der eigenen Academy mit. Nach dem Siegtor in der 87. Minute durch Linksaußen Reigan Heskey (18) hielt letztendlich City den Pokal in die Höhe.

Es ist bereits der zweite Titel für Erfolgstrainer Oliver Reiß in dieser Saison. Zuvor hatte er das Meisterschild der U18 Premier League North gewonnen. Nach 26 Spielen hatte sein Team vier Punkte Vorsprung vor dem Tabellenzweiten Manchester United. Jetzt kann Reiß sogar die perfekte Saison schaffen und das Triple holen.

Denn am 22. Mai steigt noch das Finale um die nationale Meisterschaft. Gegner an der berühmten Stamford Bridge ist Gastgeber FC Chelsea, der sich den Titel der U18 Premier League South sicherte. Anpfiff ist um 20 Uhr (MEZ).

Dieser Triumph ist für Reiß eine Genugtuung und die Belohnung einer mutigen Entscheidung. Mit Herthas U17 und U19 spielte er auch erfrischenden Offensivfußball. Doch drei Jahre in Folge war in der Deutschen Meisterschaft jeweils im Halbfinale Endstation. Auch der Pokalsieg blieb ihm vergönnt.

Jetzt möchte und könnte Reiß im zweiten Jahr auf der Insel alles nachholen.die Chance abgelehnt, unter dem damaligen Cheftrainer Cristian Fiel als Co-Trainer ins Profigeschäft einzusteigen. Zu groß waren Lust und Gier, weiter als Cheftrainer eigene Spielideen zu entwickeln und diese auch in Titel umzusetzen. Der Triumph im FA Cup wird Reiß weiter beflügeln. Mit Pep Guardiola hat er dazu den besten Lehrmeister bei City direkt vor der Nase. Sein England-Abenteuer hat sich jetzt schon bezahlt gemacht





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