Oliver Rowland holt sich den Sieg in Miami - Maximilian Günther mit Crash aus dem Rennen

Der Nissan Pilot Oliver Rowland gewinnt das Formel-E Rennen in Miami und baut seine Führung in der Meisterschaft aus. Maximilian Günther schied nach einem selbstverschuldeten Crash aus dem Rennen aus.

Am vergangenen Freitag sicherte sich der deutsche DS Penske Pilot Maximilian Günther den Sieg . Am Samstag ging es jedoch anders: Nach einem selbstverschuldeten Crash schied er vorzeitig aus dem Rennen aus. Auch am Samstag lieferten sich die Fahrer ein spannendes Rennen . Der Nissan Pilot Oliver Rowland holte sich den Sieg und baute damit seine Gesamtführung in der Meisterschaft weiter aus. \„Domination, Baby“, sagte der Brite nach seinem Sieg über Funk zu seinem Team.

Der Youngster Taylor Barnard von NEOM Mc Laren landete hinter ihm auf Platz 2. Den dritten Podestplatz feierte Jake Hughes mit Maserati. „Es ist für uns perfekt gelaufen. Ich hatte am Anfang etwas Kontakt mit Max Günther, Dritter oder Vierter sein war für mich keine Option, also musste ich alles geben.“ Hughes, der mit der Energieeffizienz zu kämpfen hatte, zeigte sich begeistert: „Zu Beginn dieses Wochenendes hatte ich nicht mit einem Podiumsplatz gerechnet.“ Und weiter: „Ein bisschen hatte ich mit der Energie zu kämpfen. Ich bin ja von der Pole-Position gestartet und hatte dann meine Schwierigkeiten. Aber ich kann nicht enttäuscht sein - ich bin einfach nur glücklich.“ \„Ich bin super happy mit dem heutigen Tag. Mein erstes Podium für dieses Team zu holen - ich hätte mir nicht mehr wünschen können.“ Vorher dürfen sich die Fans jedoch über ein besonders Event freuen: Bei den „Evo Sessions“ werden in Miami am 5. und 6. März 11 Prominente ans Steuer der Formel-E-Rennwagen steigen. Mit dabei: Fußball-Legende Sergio Agüero. Fans können das Rennen auf Social Media verfolgen. Der deutsche Sender DF1 zeigt diese Saison ALLE 16 Rennen und Qualifyings der Formel E im Free-TV und im Livestream auf df1.de





