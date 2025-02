Oliver Rowland siegt souverän im zweiten Formel-E-Rennen in Saudi-Arabien

Der Nissan-Fahrer Oliver Rowland gewinnt das zweite Formel-E-Rennen in Saudi-Arabien mit großem Vorsprung. Taylor Barnard (McLaren-Nissan) und Jake Hughes (Maserati) belegen die Plätze zwei und drei.

Nissan -Fahrer Oliver Rowland sicherte sich am Samstag einen dominanten Sieg im zweiten Formel-E -Rennen in Saudi-Arabien . Nach einer knappen Niederlage im ersten Rennen in Dschidda setzte sich Rowland mit einer brillanten Strategie im Attack-Modus durch und feierte seinen Sieg mit fast sechs Sekunden Vorsprung auf Taylor Barnard (McLaren- Nissan ) und Jake Hughes ( Maserati ).

Barnard hatte im Qualifying die Pole-Position errungen und damit den Rekord von Daniel Abt als jüngster Fahrer mit einer Pole-Position in der Formel-E-Geschichte gebrochen. Mit 20 Jahren ist er nun der neue Rekordhalter. Das zweite Rennen auf dem drei Kilometer langen Stadtkurs fand ohne Boxenstopp ('Pit-Boost') statt, obwohl die Distanz mit 31 Runden unverändert blieb. Dies führte zu einem noch wichtigeren Fokus auf Energie-Management. Barnard startete mit einem souveränen Start, gefolgt von Hughes und Rowland. Während der ersten Runde kam es zu einer Kollision, in der Antonio Felix da Costa den Spin drehte. Maximilian Günther (DS-Penske), der im ersten Rennen gewonnen hatte, wurde dabei in die Seite gerammt und musste mit beschädigter Radaufhängung an die Box. Da Costa musste ebenfalls anhalten, um seinen linken Hinterreifen zu wechseln, musste aber anschließend aussteigen. Das Rennen war ein taktisches Duell, in dem die Fahrer die Energie sparten, indem sie hintereinander folgten. Die Positionen änderten sich regelmäßig, Pascal Wehrlein (Porsche) mischte sich ebenfalls in die Spitzengruppe ein.In der Schlussphase standen Rowland, Hughes und Jean-Eric Vergne (DS-Penske) noch sechs Minuten Attack-Mode zur Verfügung, während die anderen Fahrer in der Spitzengruppe nur noch vier Minuten hatten. Rowland wählte die richtige Taktik, übernahm in der 26. Runde die Führung und versuchte mit dem verbleibenden Attack-Mode einen Vorsprung herauszufahren. Dies gelang ihm auch, da er sich mit fünf Sekunden absetzte und den Sieg souverän ins Ziel fuhr. Der Kampf um die weiteren Podestplätze war bis zum Schluss spannend. Zu Beginn der drittletzten Runde lag Barnard vor Vergne und Hughes auf Platz zwei. Hughes hatte aber noch Attack-Mode. Er schnappte sich zunächst Vergne und machte Druck auf Barnard. Barnard verteidigte seine Position und sicherte sich Platz zwei. In den letzten Kurven musste sich Hughes gegen Jake Dennis (Andretti-Porsche) verteidigen. Das gelang ihm, und Hughes wurde Dritter. Mit Dennis auf Platz vier gingen die ersten vier Positionen an britische Fahrer. Wehrlein kam als Achter ins Ziel. David Beckmann (Cupra-Porsche) sammelte als 17. keinen WM-Punkt. Die Schweizer Fahrer Edoardo Mortara (Mahindra) wurde Zehnter, und Nico Müller (Andretti-Porsche) Elfter. Sebastien Buemi (Envision-Jaguar) kam als 19. ins Ziel. Durch diesen Sieg baute Rowland seinen WM-Vorsprung auf 17 Punkte aus. Neuer Zweiter ist Barnard. Felix da Costa liegt nach diesem Wochenende 29 Punkte zurück. Bester Deutscher ist Günther als WM-Vierter mit 31 Punkten Rückstand auf Rowland. 'Wir schauen von Rennen zu Rennen', sagt Rowland zu seiner Favoritenrolle,'und geben unser Bestes. Aber es sieht ganz gut für uns aus.' Die Saison wird am 12. April fortgesetzt. Das fünfte Rennen findet in Homestead (USA) statt.





