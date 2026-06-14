Oliver Tree ist bei Hubschrauberunglück ums Leben gekommen

Der berühmte US-Musiker Oliver Tree ist bei einem Hubschrauberunglück in Brasilien ums Leben gekommen. Der Künstler starb im Alter von nur 32 Jahren.

Die Musik welt ist in Trauer: Oliver Tree ist bei einem Hubschrauberunglück in Brasilien ums Leben gekommen. Der berühmte US- Musik er starb im Alter von nur 32 Jahren.

Die Kollision der beiden Helikopter ereignete sich am heutigen Sonntag in Rio de Janeiro. Die Maschinen stürzten ab und ein Feuer brach aus. Durch den Aufprall gerieten mehrere Elektrofahrzeuge in Brand. Die örtlichen Behörden bestätigten den Tod von insgesamt sechs Menschen.

Oliver Tree war international bekannt für seine Musik, die zwischen Pop, Alternative und Elektro angesiedelt war. Er erreichte mehr als elf Millionen monatliche Hörer auf Spotify und hatte mit Songs wie 'Life Goes On' und 'Miss You' mit Robin Schulz besondere Erfolge erzielt. Oliver Tree befand sich zum Zeitpunkt des Unglücks auf internationaler Tour und hatte kurz zuvor noch in São Paulo gespielt. Die genaue Ursache der Kollision ist derzeit noch unklar.

Polizei und Luftfahrtbehörden haben Ermittlungen aufgenommen. Die Musikwelt ist in Trauer und Fans verabschieden sich mit emotionalen Worten von dem Künstler und erinnern an seine Musik, seine Auftritte und seinen Stil. Oliver Tree war mit 'The World's First World Tour' unterwegs und hatte mehr als 70 Auftritte in über 30 Ländern angekündigt. Am 29. Juni hätte Oliver Tree seinen 33. Geburtstag gefeiert





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