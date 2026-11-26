Die Deutsche Akademie für Fernsehen hat für ihre DAfFNE-Auszeichnungen die Nominierten in acht weiteren Kategorien bekannt gegeben. Der ZDF-Film 'Olivia' ist am meisten nominiert, hoffen können auch Anja Reschke und Mariska Lief.

Bereits vor einigen Tagen hatte die Deutsche Akademie für Fernsehen die Nominierten in den ersten neun Kategorien für die DAfFNE-Auszeichnungen verraten . Nun stehen die Nominierten für acht weitere Kategorien fest - und in der zweiten Runde ist der ZDF-Film"Olivia" der große Gewinner gewesen.

Der Streifen kann in den Kategorien Kostümbild, Maskenbild und Szenenbild auf eine Auszeichnung hoffen. Zuvor war er schon in den Kategorien Casting und Produzent:in nominiert worden. Damit kommt"Olivia" insgesamt auf fünf Nominierungen - so viele wie keine andere Produktion. Auf jeweils vier Nominierungen kommen"Die Nichte des Polizisten" und"Hundertdreizehn".

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"Die Nichte des Polizisten" ging bei der Bekanntgabe der zweiten Runde an Nominierungen leer aus, kann aber trotzdem in den Bereichen Bildgestaltung, Casting, Produzent:in und Regie auf eine Auszeichnung hoffen. "Hundertdreizehn" ist jetzt noch in der Kategorie Stunt nominert worden. Im Bereich Fernseh-Unterhaltung hat die Deutsche Akademie für Fernsehen unter anderem Anke Reschke für"Reschke Fernsehen" und Mariska Lief für die Doku"Bravo – Headlines, Hypes und Herzschmerz" nominiert. Sie treten an gegen die Macherinnen und Macher des ZDF-Formats"Chaos Comedy Club".