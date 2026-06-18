Olivia Wilde über das Ende ihrer Beziehung: "Ich kenne dich überhaupt nicht"

In einem Interview spricht Olivia Wilde erstmals offen über den Satz, der das Ende ihrer Beziehung zu Jason Sudeikis besiegelte. Der believed Moment zeigte, dass sie sich als Paar entfremdet hatten. Heute sind sie gute Co-Eltern.

Schauspielerin und Regisseurin Olivia Wilde r reflektiert über das Ende ihrer neunjährigen Beziehung zu Jason Sudeikis und den entscheidenden Moment, der zur Trennung führte. Das Paar, das sich am Set von "Saturday Night Live" kennenlernte und sieben Jahre verlobt war, hat zwei gemeinsame Kinder.

Im März 2020, an Wilders 36. Geburtstag, fragte sie Sudeikis nach einem Geschenk. Seine Antwort: "Was sollte ich dir denn kaufen, Olivia? Ich kenne dich überhaupt nicht.

" Dieser Satz offenbarte eine bereits länger bestehende Distanz. Wilder erklärt, dass man in einer Beziehung den Punkt erreichen kann, an dem man aufhört, den anderen kennenzulernen und neugierig zu sein. Dies sei der Moment gewesen, in dem ihnen klar wurde, dass es vorbei sei. Trotz des schmerzhaften Endes betont Wilder, dass sie und Sudeikis heute als Co-Eltern sehr gut funktionieren und ihren Kindern das Beste geben.

Die Trennung im November 2020 markierte das offizielle Aus nach einer langen, schwierigen Phase





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Olivia Wilde Jason Sudeikis Beziehungsende Trennung Co-Eltern

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Paradiso-Tattoo und geheimnisvolle Beziehung: Realitystar im LiebesfieberEine markant tätowierte Hand, die einen Fuß umklammert, entpuppt sich als Überraschung für Fans eines Realitystars. Während beide nun offen bei der Fußball-WM gesehen werden, bleibt ihr Beziehungsstatus unklar. Gleichzeitig gibt es Trennungsgerüchte um den Ex-Bachelor und seine Show-Gewinnerin Cati. Die мыблxyz sucht als neue Schweizer Bachelorette in Thailand nach der großen Liebe und hat offenbar einen erfahrenen Begleiter an ihrer Seite.

Read more »

Friedrich von Schönburg & Amanda Lange – Paartherapeut erklärt: Was sagt eine Hochzeit nach 16 Jahren Beziehung aus?Warum ein spätes Jawort, wie bei Friedrich von Schönburg und Amanda Lange, oft kein Warnsignal, sondern ein Zeichen besonders reifer Liebe ist.

Read more »

Die Beziehung zwischen Maggie und Negan verändert sich in Staffel 3 von Dead CityIm Trailer zu Dead City Staffel 3 zeigen sich Negan und Maggie wie nie zuvor. Die Beziehung zwischen Maggie und Negan wird in Staffel 3 von Dead City neu definiert.

Read more »

Enge Verbindung: 3 Sternzeichen haben die schönste Mutter-Tochter-BeziehungZwischen Mutter und Tochter besteht meist eine ganz besondere Bindung. Insbesondere drei Sternzeichen sind jederzeit für ihre Töchter da.

Read more »