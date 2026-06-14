Olivier Deman: Der unerwartete Star der Werder Bremen

Der Belgier Olivier Deman war für die Werder Bremen die Überraschung der Saison. Er wechselte im Sommer 2023 für vier Millionen Euro von Cercle Brügge nach Bremen und wurde zum Stammspieler.

Olivier Deman war für die Werder Bremen die Überraschung der Saison. Der Belgier wechselte im Sommer 2023 für vier Millionen Euro von Cercle Brügge nach Bremen und war zunächst nicht in der Startelf.

Doch nach dem Trainerwechsel von Horst Steffen zu Daniel Thioune blühte Deman auf und wurde zum Stammspieler. Er war nicht nur für seine Intensität, Spielintelligenz und Passgenauigkeit bekannt, sondern auch für seine Fähigkeit, gefährliche Flanken zu schlagen. In der letzten Saison war er sogar der viertschnellste Spieler in der Bundesliga mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 34,66 km/h. Deman war von Anfang an ein wichtiger Teil des Teams und spielte sich auch durch das Verletzungspech von Felix Agu in die Startelf.

Der Trainer Daniel Thioune lobte ihn als "unersetzlich" für das Team. Nun geht Deman in seine vierte Saison bei Werder Bremen und hat auch bei einem gesunden Felix Agu gute Einsatzchancen. Der Vertrag von Deman läuft bis 2028 und es wird interessant sein, wie er in der kommenden Saison weiterhin zum Erfolg des Teams beiträgt





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