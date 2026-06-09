Der französische Nationalstürmer Olivier Giroud hat seinen Vertrag beim LOSC Lille bis zur Saison 2025/26 verlängert. Nach dreizehn Jahren im Ausland fühlt er sich im Norden Frankreichs zu Hause, spricht über seine Integration und die Zusammenarbeit mit dem jungen Trainer Davide Ancelotti.

Kurz vor seinem vierzigsten Geburtstag zeigt Olivier Giroud , der erfahrene französische Nationalspieler, noch immer leidenschaftliche Begeisterung für den Fußball. Der Stürmer hat seinen Vertrag beim LOSC Lille verlängert und spricht im offiziellen Klub-Statement von großer Freude über das weitere Abenteuer im Norden Frankreichs.

Giroud betont, dass sein Wechsel zu Lille vor einem Jahr nicht geplant war, aber sich schnell zu einem bedeutenden Teil seiner beruflichen Geschichte entwickelt hat. Nach einer Saison in der Major League Soccer bei Los Angeles und Stationen bei namhaften Klubs wie AC Mailand, Chelsea und Arsenal verbrachte er insgesamt dreizehn Jahre im Ausland, bevor er 2025 nach Frankreich zurückkehrte.

In seiner neuen Lebensphase fühlt er sich heimisch und glücklich, weil er näher bei seiner Familie ist und die Herzlichkeit der Menschen in der Region Lille schätzt. Der herzliche Empfang und die geteilten Werte haben ihn schnell zu einem Teil der Gemeinschaft gemacht, sodass die Integration nahezu nahtlos verlief. In der vergangenen Saison stellte Giroud für Lille 44 Einsätze bereit und erzielte elf Tore, davon sieben in 30 Ligaspielen.

Er weiß selbst, dass diese Bilanz nicht an seine Spitzenzeiten erinnert, zum Beispiel die Saison 2013/14, in der er 22 Treffer in 51 Begegnungen erzielte. Dennoch verspricht er, nicht unrealistische Erwartungen zu wecken: Er werde nicht versprechen, Torschützenkönig zu werden oder die Meisterschaft zu holen, wie in seiner zweiten Saison bei Montpellier in der Ligue 1. Gleichzeitig zeigt er sich zuversichtlich, dass er trotz seines fortgeschrittenen Alters, das er seit 2012 spürt, beim LOSC weiterhin wohlfühlt und motiviert bleibt.

Der erfahrene Angreifer äußerte zudem, dass er nicht sicher sei, ob er über die kommende Saison hinaus spielen wird, und sieht diese als wahrscheinlich letzte sein. Die neue Saison beginnt für Giroud und den Verein unter der Leitung des jungen Trainers Davide Ancelotti, Sohn des bekannten brasilianischen Trainers Carlo Ancelotti. Obwohl Giroud den neuen Trainer nicht persönlich kennt, zeigt er sich von der Idee begeistert, mit einem jungen Kopf zusammenzuarbeiten, der frische Ideen mitbringt.

Er ist überzeugt, dass Ancelotti dem Klub viel bieten kann und freut sich auf die bevorstehende Zusammenarbeit. Insgesamt verkörpert Girouds Entscheidung, bei Lille zu bleiben, nicht nur die Fortsetzung seiner sportlichen Laufbahn, sondern auch ein persönliches Zuhause, in dem er sich als Teil einer familiären Gemeinschaft versteht, die ihn mit offenen Armen empfangen hat





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