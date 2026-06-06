Ölkrise am Hormus: Golfstaaten bauen Druck auf Iran mit Pipelines auf

Die Blockade der Straße von Hormus durch den Iran hat gravierende wirtschaftliche Folgen. Die Golfstaaten reagieren mit dem Bau von Umgehungspipelines, um ihre Abhängigkeit zu verringern und den Iran strategisch zu schwächen. Experten warnen jedoch vor anhaltender Instabilität.

In der Auseinandersetzung zwischen den USA und dem Iran ist die Lage erneut eskaliert: Nach gegenseitigem Raketenbeschuss gilt der vorherige Waffenstillstand als faktisch aufgehoben. Eine friedliche Lösung ist derzeit nicht in Sicht.

Gleichzeitig bleibt die strategisch bedeutsame Ölschlagader, die Straße von Hormus, durch den Iran blockiert. Dies führt im Vergleich zur Zeit vor dem Konflikt zu einem erheblichen Engpass bei den Ölexporten aus der Golfregion von etwa 14 Millionen Barrel pro Tag. Die wirtschaftlichen Folgen sind spürbar: steigende Benzinpreise, Knappheit bei Flugtreibstoff und negative Auswirkungen auf die europäische Sommerreisesaison.

Seit Kriegsbeginn sind die Preise an den Zapfsäulen um rund zehn Prozent gestiegen, Treibstoffmangel hat zu höheren Flugkosten und Streichungen von Flugrouten geführt - allein die Lufthansa hat 20.000 Kurzstreckenflüge bis Oktober abgesagt. Angesichts der Aussichtslosigkeit einer schnellen Verhandlungslösung mobilisieren die Golfstaaten nun mit einem Plan B, um die Blockade in der Straße von Hormus zu umgehen.

Das langfristige Ziel ist es, diese kritische Schifffahrtsroute durch alternative Transportwege obsolet zu machen und damit dem iranischen Regime eine wichtige Machtgrundlage zu entziehen. Einige dieser Notausgänge haben sich bereits als funktionsfähig erwiesen. Saudi-Arabien verfügt über die wichtigste Umgehungsoption: die East-West-Pipeline, die das Land von Ost nach West durchquert und Öl vom Persischen Golf zum Roten Meer transportiert.

Die Vereinigten Arabischen Emirate nutzen bereits die Habshan-Fujairah-Pipeline, die Öl aus Abu Dhabi nach Fujairah am Golf von Oman bringt - einer Region, die nicht von der Hormus-Blockade betroffen ist. Zudem wird eine zweite Pipeline nach Fujairah gebaut, die zusätzliche Kapazitäten schaffen soll. Im Irak gibt es im Norden eine kleinere Alternative: Über eine Pipeline gelangt Öl aus der kurdischen Region zum türkischen Mittelmeerhafen Ceyhan. Diese Route hat jedoch mit 250.000 Barrel pro Tag ein begrenztes Volumen.

Daher plant der Irak ebenfalls den Bau der Basra-Haditha-Akaba-Pipeline, einen echten Hormus-Bypass zum jordanischen Hafen Akaba am Roten Meer. Auch Kuwait verhandelt laut der Financial Times über neue Pipeline-Projekte durch Saudi-Arabien und die Emirate. Ex-US-Militärgeheimdienstler Michael Pregent sieht in diesen Entwicklungen einen breiteren Umbruch im Nahen Osten: "Die Golfstaaten investieren in Umgehungsrouten als strategisches Machtspiel gegen Teheran. Sie investieren sich aus der Erpressbarkeit heraus!

" Dadurch entstehe eine neue Nahost-Ölorder: Staaten mit funktionierenden Ausweichrouten profitieren, während Exporteure ohne solche Alternativen - wie derzeit Katar oder Bahrain - in ihrer Handlungsfähigkeit stark eingeschränkt sind. US-Energieexperte Clayton Seigle warnt jedoch, dass Investitionen in neue Exportwege zwar Teil der Lösung seien, aber kein Allheilmittel darstellten. Die neue Infrastruktur bleibe anfällig für Angriffe. Wirkliche Sicherheit entstehe erst durch eine politische Entspannung mit Teheran.

Auch Pregent räumt ein, dass viele Investitionen erst langfristig wirken werden. In naher Zukunft dürfte die Hormus-Krise daher den Ölpreisdruck hoch halten. Ob Plan B bereits diesen Sommer Rettung bringt, ist unklar - möglicherweise aber den übernächsten





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