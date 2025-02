Olle Forsell Schefvert wechselt zur MT Melsungen

Handballer Olle Forsell Schefvert verlässt die Rhein-Neckar Löwen und wird ab der Saison 2025/2026 für die MT Melsungen in der Handball-Bundesliga antreten. Der 31-Jährige unterschrieb einen Zweijahresvertrag bei den Nordhessen.

kicker ermöglicht die Nutzung seiner digitalen Plattformen wie gewohnt mit Werbung und Tracking. Die Zustimmung kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. Details zu Werbe- und Analyse-Trackern findest du in unserer Datenschutzerklärung. Mit dem PUR-Abo nutzt du kicker auf seinen digitalen Plattformen ohne Werbetracking und praktisch werbefrei. Das PUR-Abo ersetzt kein bestehendes Digitalabo. Bitte beachte, dass zum Lesen unserer Plus-Artikel weitere Kosten entstehen.

Mehr Infos zu kicker+ findest du hier. Werbung und Tracking: Um dir relevante Inhalte und personalisierte Werbung anzubieten, setzen wir Cookies und andere Technologien ein. Damit messen wir, wie und womit du unsere Angebote nutzt. Diese Daten geben wir auch an Dritte weiter. Die Anzahl unserer Partner beträgt aktuell. Wir greifen dabei auf dein Endgerät zu, speichern Cookies oder sonstige Informationen und wir oder Dritte können mit diesen sowie mit persönlichen Identifikatoren (z.B. Geräte-Kennungen oder IP-Adressen) und basierend auf deinem individuellen Nutzungsverhalten ...Cookies helfen dabei, Inhalte von sozialen Netzwerken und eingebettete Inhalte von Drittanbietern anzuzeigen.Es können genaue Standortdaten und Informationen über Gerätemerkmale verwendet werden. ...Personalisierte Inhalte, Inhaltemessung, Erkenntnisse über Zielgruppen und Produktentwicklung ausspielen Inhalte können basierend auf einem Profil personalisiert werden. Es können Daten hinzugefügt werden, um Inhalte besser zu personalisieren. Die Leistung von Inhalten kann gemessen werden. Erkenntnisse über Zielgruppen, die die Anzeigen und Inhalte gesehen haben, können abgeleitet werden. Daten können verwendet werden, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und Systeme und Software zu entwickeln.Anzeigen können basierend auf einem Profil personalisiert werden. Es können mehr Daten hinzugefügt werden, um Anzeigen besser zu personalisieren. Die Anzeigen-Leistung kann gemessen werden. Hinweis zur Datenübermittlung außerhalb der EU: Je nach Einzelfall werden Daten außerhalb der Europäischen Union im Rahmen der Inanspruchnahme von Diensten Dritter verarbeitet . Dies findet nur statt, wenn die besonderen Voraussetzungen der Art. 44 ff. DSGVO erfüllt sind





kicker_BL / 🏆 117. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Handball Bundesliga MT Melsungen Olle Forsell Schefvert Rhein-Neckar Löwen Transfer

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Melsungen: Nach zwei Absagen 2025 wieder ein RennenNach zwei Absagen in Folge und dem Loch in der Vereinskasse geht es jetzt doch weiter beim MSC Melsungen. Das Rennen findet am Samstag, den 2. August statt. Eine Masters-Serie gibt es diese Saison nicht.

Weiterlesen »

Handball-Bundesliga: Spitzenreiter MT Melsungen reagiert auf VerletzungsmisereDie MT Melsungen, Tabellenführer der Handball-Bundesliga, verstärkt sich mit Jonathan Svensson. Der spielte zuletzt bei einem Ligakonkurrenten.

Weiterlesen »

MT Melsungen verpflichtet Marti Soler - Edvardsson wechselt nach HammDie MT Melsungen reaktiviert sich mit dem Linksaußen Marti Soler auf die Verletzung von David Mandic und stellt gleichzeitig Jonathan Edvardsson an die TSV Hannover-Burgdorf.

Weiterlesen »

MT Melsungen setzt sich klar gegen Frisch Auf Göppingen durchDie MT Melsungen hat in der Handball Bundesliga gegen Frisch Auf Göppingen einen klaren Heimsieg eingefahren. Trotz personeller Misere zeigte sich der Spitzenreiter von der ersten Minute an stark und setzte sich letztlich mit 30:23 durch. Göppingen konnte den Auswärtsfluch leider nicht ablegen und kassierte eine weitere Niederlage.

Weiterlesen »

Handball-Bundesliga: Spitzenreiter Melsungen startet mit Sieg in RückrundeKassel (lhe) - Die MT Melsungen ist mit einem Sieg in die Rückrunde der Handball-Bundesliga gestartet. Der Spitzenreiter gab sich nach der WM-Pause auch

Weiterlesen »

Hessen: Spitzenreiter Melsungen startet mit Sieg in RückrundeDie MT Melsungen bleibt in der Handball-Bundesliga das Maß der Dinge. Zum Rückrundenauftakt gewinnt sie deutlich gegen FA Göppingen. Die Neuzugänge Svensson und Soler sind noch nicht dabei.

Weiterlesen »