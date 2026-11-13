Olli Dittrich, Axel Prahl und Joachim Neumann: NDR-Dokus zu Leben und Wirken

NDR feiert 70. Geburtstag von Olli Dittrich, zeigt Holocaust-Drama mit Axel Prahl und erinnert an DDR-Fluchthelfer Joachim Neumann.

Der Norddeutsche Rundfunk widmet sich in einem neuen Programmwochenende den biografischen Meilensteinen dreier prominenter Persönlichkeiten des deutschen Kulturbetriebs. Im Fokus stehen dabei die 70-jährige Karriere des Komikers Olli Dittrich, die aktuelle künstlerische Wende des Schauspielers Axel Prahl und die historischen Leistungen des 86-jährigen Fluchthelfers Joachim Neumann.

Dokumentation ehrt Olli Dittrich zu seinem 70. Geburtstag

Olli Dittrich feiert im aktuellen Programmjahr sein 70. Lebensjahr, wofür der NDR eine umfassende Dokumentation über sein künstlerisches Schaffen und sein privates Leben produziert hat. Der bekannteste seiner Charaktere, der Alltagsphilosoph "Dittsche", hat Generationen von Fernsehzuschauern durch seine norddeutsche Art und den typischen Bademantel unterhalten. Die Produktionsmitarbeiter betonen dabei den humorvollen Ton, den Dittrich selbst präferiert.

Also read Axel Prahl: Neuer Tatort, Musik und Biografie im Fokus

Die Wurzeln seiner erfolgreichen Karriere liegen jedoch weit vor seinem Durchbruch als Komiker. Noch vor seiner Zeit als Schauspieler und Moderator schrieb und komponierte Dittrich Songs für bekannte Musiker wie James Last und die Band Die Prinzen. Seine musikalische Affinität führte ihn später mit Wigald Boning als Gesangsduo an die Spitze der Charts und brachte ihm die Teilnahme am Eurovision Song Contest 2006 mit seiner Band Texas Lightning ein.

Seine Vielseitigkeit als Darsteller zeigt sich auch in weiteren Projekten jenseits des reinen Kabaretts. Zu seinen bedeutenden Rollen zählen Auftritte in den Serien "Olli, Tiere, Sensationen" und "Blind Dates" an der Seite von Anke Engelke. Zuletzt sorgte seine Mitwirkung in der Erfolgsserie "Prange" gemeinsam mit Bjarne Mädel für hohes Publikumsinteresse und bestätigte seine aktuelle Marktrelevanz.

Advertisement

Historisches Drama mit Axel Prahl im Fokus der NDR-Produktion

Axel Prahl tritt in dem neuen Film "Block 10" in einer dramatischen Rolle auf, die eine drastische Abkehr von seinen oft humorvoll besetzten Rollen darstellt. In dem Holocaust-Drama verkörpert Prahl den SS-Arzt Carl Clauberg, der in Auschwitz menschenverachtende Zwangssterilisationen an jüdischen Frauen vornahm. Der Film beleuchtet ein historisches Kapitel, das in der öffentlichen Wahrnehmung lange unterbelichtet blieb.

Prahl, der heute 66 Jahre alt ist, wurde in Eutin geboren und wuchs in Neustadt in Holstein auf. Seine Karriere begann professionell Ende der 1990er-Jahre, als ihn der Regisseur Andreas Dresen auf der Bühne des Berliner Kinder- und Jugendtheaters Grips entdeckte und engagierte. Seitdem ist seine Laufbahn stetig gewachsen und erreicht heute ein Millionenpublikum.

Die internationale Bekanntheit erlangte Prahl vor allem durch seine Paraderolle des unangepassten Kriminalhauptkommissars Frank Thiel im Münsteraner "Tatort", die er seit 2002 spielt. Dennoch breitet sich seine künstlerische Palette über das Krimi-Genre hinaus aus, wie die aktuelle Zusammenarbeit mit Christian Berkel und Bibianna Beglau in "Block 10" eindrucksvoll demonstriert.

DDR-Fluchthelfer Joachim Neumann erzählt über Tunnel und Freiheit

Joachim Neumann, heute 86 Jahre alt, blickt auf eine historische Leistung zurück, die er fast drei Jahrzehnte lang nicht öffentlich thematisierte. Im Sommer 1961 beschloss er nach dem Mauerbau Ost-Berlin zu verlassen, um Verfolgung und Haft zu entgehen. Später half er unter Einsatz persönlicher Risiken 86 Menschen bei der Flucht aus der DDR, darunter auch seine große Liebe Christa.

Die Mechanismen seiner Fluchthelfer-Tätigkeit basierten auf dem Bau von vier Tunneln von Westberlin aus. Neumann, der später Bauingenieurwesen studierte, plante weltweit 60 Tunnel, wobei sein größtes Projekt der Tunnel unter dem Ärmelkanal war. Seine Erkenntnisse über Tunnelbau und Ingenieurswesen nutzte er später in globalen Projekten.

Advertisement

Erst nach der Wiedereinigung änderte Neumann seine Schweigephase und geht heute an Schulen, um seine faszinierende Lebensgeschichte zu erzählen. Die Autorin Maja Nielsen hat diese Historie bereits als Jugendbuch veröffentlicht, um der jungen Generation die Bedeutung dieses Kapitels der deutschen Teilung nahezubringen.

Programmwechsel und kulturelle Reflexion im NDR-Universum

Neben den biografischen Dokumentationen und Filmen stehen im aktuellen Programm auch kulturelle Wechselwirkungen im Mittelpunkt. Kabarettist Wolfgang Trepper gibt nach zehn Jahren mit Mary Roos auf Tour die Führung an Stefanie Hertel ab. Das neue Projekt "Nutten, Koks und Edelweiß" wendet sich der Volksmusik zu, wobei Hertel als Sängerin der DirndlRockBand eine zentrale Rolle einnimmt.

Der NDR deckt mit diesen Formaten ein breites Spektrum an Themen ab, von persönlichen Karrieren über historische Aufarbeitung bis hin zu gesellschaftlichen Debatten. Journalisten wie Annette Dittert reflektieren in Beiträgen und Büchern wie "Dear Britain" den Wandel in Großbritannien, zehn Jahre nach dem Brexit-Referendum.

Thematisch ergänzen diese Beiträge neue Publikationen, die sich mit existenziellen Fragen befassen. Die Bestatterinnen Renske Steen und Julia Kreuch wollen mit ihrem Buch den Tod ins Leben holen und den Abschied menschlicher gestalten, ein Ansatz, der in der modernen Gesellschaft zunehmend an Relevanz gewinnt. Der NDR positioniert sich dabei als Medium, das sowohl unterhaltende als auch aufklärende Funktionen wahrmacht.