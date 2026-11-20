Olli Dittrich feiert seinen 70. Geburtstag. Die neue ARD-Dokumentation beleuchtet den Werdegang der Comedy-Legende, von Chart-Erfolgen bis zur Armut.

Am kommenden Freitag feiert die deutsche Comedy-Legende Olli Dittrich seinen 70. Geburtstag. Zu diesem besonderen Anlass strahlt die ARD um 22.20 Uhr die neue TV-Dokumentation mit dem Titel "Die Kunst, Olli Dittrich zu sein" aus. In diesem Film blicken der Komiker, Schauspieler und Musiker sowie prominente Weggefährten auf sein Leben und seine Karriere zurück. Die Dokumentation lässt dabei nicht nur die hellen Momente des Erfolgs aus, sondern beleuchtet auch die dunklen Phasen seiner Vergangenheit.

Vom Arbeitslosen zum Kult-Star Dittsche

Olli Dittrichs wohl bekannteste Figur ist "Dittsche", ein arbeitsloser Mann im Bademantel, der in einem Hamburger Imbiss bei einem Bier die Welt erklärt. Diese Sendung lief von 2004 bis 2021 im WDR und hat bis heute einen hohen Kultstatus erreicht. Bereits in den 1990er-Jahren gelang Dittrich sein großer Durchbruch an der Seite von Wigald Boning, der aktuell 59 Jahre alt ist, in der TV-Show "RTL Samstag Nacht".

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Das gemeinsame Duo Die Doofen schaffte mit seiner Band und dem Titel "Mief" den Sprung bis auf Platz 1 der Charts. Dieser Erfolg wurde mit Platin-Status belohnt. In der Dokumentation sind Bilder zu sehen, auf denen Olli Dittrich in der Mitte als "Dittsche" mit dem Imbisswirt Ingo und dem Gast "Schildkröte" zu sehen ist. Die Figur "Schildkröte" sagte in der Sendung grundsätzlich kein einziges Wort. Die Aufzeichnungen der Serie wurden stets ohne Drehbuch improvisiert, was ihren einzigartigen Charakter ausmachte.

Finanzielle Not und verzweifelte Jahre

Doch nicht alles im Leben von Olli Dittrich war von Erfolg gekrönt. Bis zum großen Ruhm vergingen viele Jahre, in denen es ihm finanziell nicht gut ging. Er musste sich mit kleinen Auftritten über Wasser halten, bevor seine Karriere einen stabilen Lauf nahm. In der ARD-Doku sagt Dittrich über diese Zeit: "Da gab's dann auch finstere Zeiten, wo man dachte: Wie geht's jetzt weiter? Da war ich ja schon Anfang, Mitte 30. Wenig Einnahmen in der Zeit und immer mehr Schulden. Existenzminimum, ja. War schon so."

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Sein Freund Jon Flemming Olsen, der aktuell 61 Jahre alt ist und in "Dittsche" den Imbisswirt Ingo spielt, bestätigt diese schwierige Phase in der Dokumentation. Olsen erinnert sich: "Es gab eine Phase, wo er wirklich finanziell verzweifelt war. Ich erinnere mich, dass er mich irgendwann mal besuchte und völlig am Boden zerstört war, weil er einfach kein Geld mehr kriegte von der Bank und der Automat tat nichts mehr raus." Olsen fügt hinzu, dass Dittrich eine Lederjacke dabei hatte und er ihm diese damals für etwa 20 Mark abkaufte.

Unzufriedenheit als Angestellter bei Polydor

Olli Dittrich spricht in der Doku auch über seine Zeit als Angestellter der Plattenfirma Polydor in den Achtzigerjahren, wo er alles andere als glücklich mit seinem Job war. Dittrich beschreibt in der Sendung seine damaligen Gefühle: "Die Unzufriedenheit und tiefsitzende Überzeugung, woanders hinzugehören, die hat nicht geschwiegen. Das kam flankiert mit psychosomatischen Störungen und Zukunftsängsten. Man war an einen Punkt gekommen, wo man zutiefst erschöpft ist und es kaum noch schafft, einen Brief zu öffnen." Diese Schilderungen zeigen die psychische Belastung, die mit dem beruflichen Misserfolg einherging.

Würdigung durch Kollegen und heutiger Status

Heute liegen diese dunklen Zeiten lange hinter ihm. In der Dokumentation würdigen viele Persönlichkeiten seine Bedeutung für den deutschen Humor. Dazu gehören die Schauspielerin Sandra Hüller, die aktuell 48 Jahre alt ist, sowie die Schauspieler Matthias Brandt, 65 Jahre, und Bjarne Mädel, 58 Jahre. Auch Musik-Legenden nehmen in der Aufzeichnung Bezug auf das Werk von Olli Dittrich. Der Film zeichnet seinen Weg von Kindheitstagen bis in die Gegenwart nach und bietet damit einen vollständigen Überblick über das Schaffen des Humoristen.