Am 20. November wird Olli Dittrich 70 Jahre alt. Die ARD zeigt um 22:20 Uhr das Portrait Die Kunst, Olli Dittrich zu sein mit Statements von Sandra Hüller und Marius Müller-Westernhagen.

Am 20. November feiert der gebürtige Frankfurter und Wahlhamburger Oliver Michael Dittrich seinen 70. Geburtstag. Zur Ehrung des Komikers, der in den 1990er Jahren zur festen Größe des deutschen Unterhaltungsmarktes avancierte, passt die ARD ihrem Sendeprogramm an. Die Sendereihe strahlt das umfangreiche Portrait Die Kunst, Olli Dittrich zu sein aus, das um 22:20 Uhr die Sendezeit übernimmt.

Biografisches Portrait ohne Off-Kommentar

Das Dokumentarformat verzichtet konsequent auf eine traditionelle Erzählstimme oder einen Kommentar aus dem Off. Stattdessen führt der Protagonist selbst durch die einzelnen Episoden seines Lebensweges. Während der Kamerablick ihn bei Besuchen an für ihn persönlich bedeutsamen Orten begleitet, blendet das Format Ausschnitte aus seinem vielschichtigen künstlerischen Schaffen ein.

Also read Abgelehnter Klima-Spot: Jetzt verklagt ein Hamburger Verein die ARD

Neben dem reinen Narrativ des Künstlers liefert das Werk eine Vielzahl an Gastbeiträgen. Diese stammen sowohl von renommierten Schauspielkollegen als auch von treuen Fans der letzten Jahrzehnte. Die Perspektive bleibt dabei stets eng an der Person des Jubilars orientiert, was dem Zuschauer einen direkten Einblick in die private Reflexion ermöglicht.

Gäste und musikalische Erfolgsgeschichten

Zu den prominenten Unterstützern des Portraits zählen mehrere namhafte Persönlichkeiten aus der deutschen Pop- und Filmszene. Neben der Hollywood-Preisträgerin Sandra Hüller melden sich auch die Rock-Legende Marius Müller-Westernhagen sowie die Schauspieler Matthias Brandt und Bjarne Mädel zu Wort. Bastian Pastewka trägt ebenfalls seine persönlichen Anekdoten bei.

Advertisement

Produzent George Glueck beleuchtet in dem Film auch die musikalische Laufbahn des Jubilars. Dittrich war nicht nur als Teil der Comedy-Duo-Formation Die Doofen an der Seite von Wigald Boning für den musikalischen Klamauk verantwortlich. Die beiden stürmten in dieser Konstellation Ende der 1990er Jahre nicht nur die Talkshows, sondern eroberten auch die Charts. Ein besonderer Meilenstein war dabei die Hitparaden-Platzierung mit dem Song Hallo Franz, der auf der Imitation von Franz Beckenbauer basierte.

Einen weiteren großen musikalischen Erfolg landete der Künstler im Jahr 2006 als Schlagzeuger der Country-Band Texas Lightning. Der Song No No Never entwickelte sich zu einem veritablen Chart-Hit. Die Karriere des 70-Jährigen wurde dabei hochverdient mit einem Grimme-Preis für seine herausragenden Leistungen in der Fernsehunterhaltung ausgezeichnet.

Fußballleidenschaft und TV-Highlights

Neben der standesimischen Tätigkeit ist der Fußball eine große Leidenschaft des Wahlhamburgers. Das Portrait nimmt Rückschau auf seine Begegnungen mit der Fußball-Ikone Uwe Seeler. Im Gegensatz zu vielen anderen Prominenten musste sich Dittrich in seiner langjährigen Karriere keinen Skandalen stellen. Sein Ruf blieb stets unbescholten.

Die Sendung blickt auch auf denmedialen Hintergrund zurück. Für die, die in den 1990er Jahren regelmäßig vor dem Fernseher saßen, sind die TV-Highlights bestens bekannt. Dittrich startete seinen großen Durchbruch mit der Sendung RTL Samstag Nacht. Seine Franz-Beckenbauer-Imitation gilt bis heute als unübertroffen und wird von Kritikern als Referenz für die Gattung der Parodie gehandelt. Alle guten Wünsche zum Geburtstag bleiben ihm zum 20. November gewünscht.