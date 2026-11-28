Nächste Runde bei Pocher vs. Wünsche!

Olli schießt wieder gegen Anne! Dieses Mutter-Tochter-Gespräch sorgt für die nächste Runde im Dauerzoff Anne Wünsche diskutiert mit ihrer Tochter Miley über Mobbing und die Verantwortung von Eltern – und landet damit schließlich in Oliver Pocher s Instagram-Story.

Seit Jahren liefern sich Oliver Pocher und Anne Wünsche einen erbitterten Streit, der sogar vor Gericht landete. Jetzt geht der Zoff in die nächste Runde – und ausgerechnet ein Gespräch zwischen Anne und ihrer Tochter Miley liefert Pocher neuen Stoff. Diesmal nimmt der Comedian einen Ausschnitt aus einem Twitch-Livestream der Influencerin ins Visier. Mutter und Tochter sind dabei nicht in allen Punkten einer Meinung.

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Anne findet, dass Eltern stärker darauf achten sollten, wie ihre Kinder mit anderen Menschen umgehen – insbesondere mit Menschen, die anders aussehen oder anders leben. Für sie beginnt das Problem schon bei der Erziehung. Miley sieht die Sache differenzierter. Eltern bekämen schließlich nicht zwangsläufig mit, wie sich ihre Kinder beispielsweise in der Schule verhalten.