Ollie Watkins kehrt wegen Sicherheitslage nach Saudi-Arabien zurück

Englands Stürmer Ollie Watkins bringt seine Familie Ellie und die Kinder vorübergehend nach Großbritannien. Hintergrund sind Anschläge in Riad und Dammam, die die Sicherheit im Nahen Osten gefährden.

Der englische Nationalspieler Ollie Watkins und seine Familie haben ihre geplante Zukunft in Saudi-Arabien vorerst auf Eis gelegt. Nur wenige Monate nach dem Wechsel zu Al-Hilal hat Watkins Ehefrau Ellie die Entscheidung getroffen, mit den beiden gemeinsamen Kindern sofort nach Großbritannien zurückzukehren. Der Auslöser hierfür ist die deutlich verschärfte Sicherheitslage im Nahen Osten, die internationale Sportler und deren Familien zunehmend beunruhigt.

Sicherheitsrisiken durch Angriffe in Riad

Die Sorge um die physische Unversehrtheit der Familie steht im direkten Zusammenhang mit jüngsten militärischen Aktionen der jemenitischen Huthi-Bewegung. Medienberichte von The Sun und Daily Mail bestätigen, dass diese Entwicklungen große Ängste unter ausländischen Profisportlern auslösen. Ein schwerer Raketteneinschlag am Flughafen von Riad forderte im vergangenen Monat bereits 13 Menschenleben und verletzte mehr als 300 Personen schwer. Zusätzlich starben bei einem separaten Angriff am King Fahd International Airport in Dammam zwei weitere Menschen.

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Infolge dieser Gewalttätigkeiten betreiben wichtige Flughäfen des Landes derzeit nur noch mit reduzierter Kapazität. Diese Instabilität hat dazu geführt, dass viele Expats und internationale Gäste ihre Aufenthalte überprüfen oder abbrechen. Für Watkins, der eigentlich einen glamourösen Lebensabschnitt beginnen wollte, bedeutet dies eine abrupte Unterbrechung seiner Pläne in der Wüste.

Ellie Watkins erklärt Rückkehrgründe öffentlich

Ellie Watkins nutzte die Plattform TikTok, um direkt zur Situation Stellung zu nehmen und Missverständnisse auszuräumen. Die 30-Jährige bezeichnete die Wendung als kleinen Plot-Twist in ihren ursprünglichen Lebensplänen. Sie betonte eindringlich, dass ihr primäres Anliegen die Wiederherstellung von Normalität für die beiden kleinen Kinder sei. In ihrer Aussage erklärte sie: Ich bin erst einmal nach Großbritannien zurückgekehrt - hoffentlich nur für eine kurze Zeit.

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Obwohl sie nicht genau vorhersagen kann, wann die Rückkehr nach Saudi-Arabien erfolgen wird, bleibt die aktuelle Lage der bestimmende Faktor. Watkins fügte hinzu, dass es aufgrund der Konflikte und anderen Entwicklungen im Land vorerst sinnvoller sei, dort zu bleiben, bis sich die Situation beruhigt hat. Das Ziel besteht darin, den Kindern ein Stück Normalität zu ermöglichen, bevor die Familie wieder vereint im Nahen Osten lebt.

Sportliche Erfolge trotz geopolitischer Spannungen

Trotz der familiären Trennung verläuft der sportliche Start von Ollie Watkins bei Al-Hilal äußerst erfolgreich. Der Ex-Villa-Angreifer hat in zehn Partien bereits sechs Tore erzielt und fünf Vorlagen beigesteuert. Seine Leistungen überzeugen auf dem Platz und rechtfertigen das Gehalt, das er laut Daily Mail mindestens rund 24 Millionen Euro im Jahr steuerfrei erhält. Watkins plant weiterhin, in Saudi-Arabien zu bleiben und hofft auf eine Nominierung für die englische Nationalmannschaft in dieser Woche.

Doch auch der größere Sportkontext spürt die Auswirkungen der regionalen Unsicherheit. Der Asia Cup 2027 wurde um fast ein Jahr verschoben, was die Planungssicherheit für Verbände und Teams erheblich erschwert. Zudem wurde das Tennis-Showturnier Six Kings Slam komplett abgesagt. Diese Ereignisse unterstreichen, wie tiefgreifend die Sicherheitsbedenken in die internationale Sportwelt reichen.

Zerreißprobe zwischen Karriere und Familie

Ollie Watkins befindet sich nun in einer schwierigen Zerreißprobe zwischen seinen beruflichen Ambitionen und der Verantwortung für die Sicherheit seiner Angehörigen. Während sein Vertrag bei Al-Hilal ihn finanziell stark belohnt und seine Form auf dem Feld glänzt, verlangt die Lage im Nahen Osten Kompromisse. Die Entscheidung seiner Frau, mit den Kindern nach Hause zu fahren, markiert einen klaren Prioritätenwechsel zugunsten des Wohlbefindens der Familie.

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Die Zukunft hängt davon ab, wie schnell sich die Sicherheitslage an den betroffenen Standorten wie Riad und Dammam stabilisiert. Bis dahin bleibt die Familie getrennt, wobei Watkins seine sportliche Laufbahn weiterverfolgt und Ellie Watkins die Betreuung der Kinder in Großbritannien sicherstellt. Beide Parteien warten darauf, dass die Bedingungen wieder so weit normalisiert sind, dass ein gemeinsames Leben in Saudi-Arabien ohne ständige Angst vor Anschlägen möglich ist.